Torre Annunziata, Pizza night al Graziani: la scuola si apre al territorio. Ospite d’eccezione Gianfranco Iervolino

Scuola aperta al territorio, il Pizza Night del “Graziani” è un successo di pubblico e di critica. Ospite d’eccezione, nei locali dell’Alberghiero di Torre Annunziata, Gianfranco Iervolino, volto noto della tv ma soprattutto maestro pizzaiolo pluripremiato.

Questa sera, giovedì 23 novembre, assieme al secondo ospite d’eccezione, ovvero Salvatore Piccirillo, famoso in tutto il Belpaese per la sua preparazione della pizza fritta napoletana, il maestro Iervolino ha preparato assieme agli studenti delle gustosissime pizze per circa 500 ospiti: alunni, loro genitori, insegnanti, dirigenti scolastici dell’intero hinterland vesuviano.

“Questa è la dimostrazione di come la nostra scuola riesca ad aprirsi al territorio. Si tratta di una vera e propria mission. Noi, comunque, non ci fermiamo qui” afferma soddisfatta, al termine della kermesse, il dirigente scolastico dell’Alberghiero con sede in via Sepolcri, Anna Maria Papa.

Il maestro pizzaiolo Iervolino, nel frattempo, oltre a ringraziarla e a dichiararsi davvero “sbalordito per l’eccellenza, la dedizione al lavoro di questa scuola, della preside, dei suoi alunni e dei propri professori” lancia un duro monito all’indirizzo del Ministro dell’Istruzione e del Merito: “La reale difficoltà di questi studenti risiede, quasi esclusivamente, nella pochezza delle ore destinate alla pratica. Il Ministro (ora in carica è il dott. Giuseppe Valditara, ndr) dovrebbe chiedere direttamente a noi, che siamo esperti di rimodulare i programmi d’insegnamento. Il Ministro faccia studiare al massimo 5 materie teoriche ed allunghi ad almeno 6 ore settimanali quelle dedicate alla pratica. Personalmente, ho visto allievi che, fino a oggi, dopo aver studiato all’alberghiero non riescono a tenere neppure un coltello in mano”.

“Questa serata è l’emblema della nostra apertura verso le famiglie, il nostro territorio” dichiara invece soddisfatto per il successo dell’iniziativa il viepreside del “Graziani”, Francesco Rivoli. L’apertura della scuola alla città ed al Vesuviano non si ferma qui, ecco i prossimi appuntamenti: 15 dicembre “Dolce Natale” con il Pastry Chef Luigi Vitiello; 19 gennaio 2024 “Sapori di Terra” – salsiccia e friarielli, filatura di mozzarella a cura del Caseificio Pacera; 26 gennaio 2024 “Pasta Night“; 2 febbraio 2024 con dolci tipici di Carnevale preparati dalla pasticceria “Il Tartufo” di Torre Annunziata. Tutti gli eventi inizieranno alle ore 18:00 in Via Sepolcri, 21, a Torre Annunziata.

Salvatore Piro