“Generazioni alla pari: educhiamo al rispetto”: è il titolo dell’iniziativa in programma domani, venerdì 24 novembre, dalle ore 9.30 presso l’aula consiliare di palazzo Baronale, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dalla consigliera alle pari opportunità Iolanda Mennella in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (che cade sabato 25).

Ricco il programma: dopo i saluti del primo cittadino e della consigliera delegata alle pari opportunità, sono previsti gli interventi di Lucia Portento, avvocato civilista esperta in diritto di famiglia e violenza di genere; Fiorentina Orefice, avvocato penalista consigliera del Coa di Santa Maria Capua Vetere; Marianna Trojano, psicologa clinica e forense, psicoterapeuta, responsabile area psicologica dell’osservatorio sulla violenza e suicidio della Regione Campania; Lella Fuoco, presidente dell’associazione “Solo donne Rosanna”; del maggiore Francesco Romana Ruberto, comandante della compagnia carabinieri di Torre del Greco; dei rappresentanti del locale commissariato di polizia.

Torre del Greco: scuole ed esperti contro la violenza sulle donne

Al termine della manifestazione sono invece in programma performance degli studenti degli istituti comprensivi De Nicola-Sasso e Mazza-Colamarino e dell’istituto superiore Degni, che saranno accompagnati al Comune dai rispettivi dirigenti scolastici e da alcune insegnanti.

“Si tratta – spiega la consigliera Iolanda Mennella – della prima di una serie di iniziative che il Comune intende promuovere fino al prossimo marzo e alle quali parteciperanno le scuole, con al centro il tema della violenza di genere. Durante questo periodo sarà bandito anche un apposito concorso che vedrà la partecipazione degli alunni di tutte le scuole cittadine che a turno prenderanno parte alle varie manifestazioni, istituti ai quali come amministrazione comunale intendiamo anche fare visita”.

Da oggi e per i prossimi giorni, inoltre, il colonnato di palazzo Baronale sarà illuminato di rosso proprio per porre ancora di più l’accento sui temi che riguardano la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.