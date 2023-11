Cadavere carbonizzato in un rudere abbandonato tra Boscoreale e Poggiomarino: indagini per omicidio

E’ stato rinvenuto ieri sera in via Canalone, tra i comuni di Boscoreale e Poggiomarino, il cadavere carbonizzato di un uomo. Il corpo era in un rudere abbandonato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Poggiomarino.

Dai primi accertamenti è emerso che si tratterebbe di un 44enne di origini marocchine. Sul luogo del macabro ritrovamento è giunto anche il magistrato di turno alla Procura di Torre Annunziata e il medico legale.

E proprio ad un primo esame medico sono state riscontrate, tra le ustioni, anche diverse ferite, tra cui una frattura al cranio, segno di una colluttazione.

La prima ipotesi è che il 44enne sia stato ammazzato e poi dato alle fiamme, anche approfittando della zona isolata, lontana da occhi che avrebbero potuto accorgersi del crudele delitto.

La salma è stata sequestrata e portata al Policlinico di Napoli in attesa che vengano svolti gli esami autoptici. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per omicidio ed ha affidato le indagini ai carabinieri.