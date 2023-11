Sabato alle ore 16.15 la Juve Stabia è attesa dalla trasferta in Sicilia contro l’Acr Messina per la quattordicesima giornata del campionato di serie C. Una partita sicuramente ostica nonostante l’attuale divario in classifica tra le due squadre. Infatti la Juve Stabia è prima con 29 punti mentre il Messina staziona in zona play out al diciottesimo posto con 11 punti.

I peloritani non stanno vivendo un momento proficuo visto che sono reduci da quattro sconfitte di fila (due in casa contro Latina e Benevento e due in trasferta contro Foggia e Taranto), avendo subito ben otto reti e nemmeno una messa a segno. Inoltre i siciliani non vincono dal 15 ottobre quando sconfissero in casa il Giugliano per 1-0.

Da tenere però presente che l’Acr Messina ha battuto in casa l’Avellino, una delle favorite per la vittoria del torneo, per 1-0 a inizio ottobre. Sono numeri questi da valutare considerando che ogni partita fa storia a sé e quindi la Juve Stabia dovrà mantenere alta la guardia per ottenere punti importanti da questa trasferta e possibilmente riabbracciare la vittoria dopo due pareggi consecutivi, dove le vespe si sono lasciate imbrigliare nella ragnatela intessuta da Foggia prima e Sorrento poi.

Mister Pagliuca: “Alzare l’asticella è giusto, ma la pressione. La piazza ha fame di calcio”

La formazione guidata da mister Modica applica il 4-3-3 e ha in rosa giocatori esperti come il portiere Fumagalli e gli attaccanti Ragusa, Emmauso e Plescia. La Juve Stabia dovrà fare a meno di ben tre titolari squalificati per questa gara e cioè dei difensori Baldi e Mignanelli e la punta Candellone.

La squadra siciliana ha nel suo Dna il credo tattico di mister Modica, seguace di Zeman, per cui i siciliani affronteranno la gara con i gialloblù con un atteggiamento anche offensivistico. La difesa stabiese, la migliore in Italia con solo 5 reti subite nei tornei professionisti e seconda solo al Nizza nei maggiori campionati europei, sarà sicuramente sollecitata dagli avanti di casa.

Il precedente lo scorso campionato

Lo scorso 16 aprile nell’ultimo campionato l’Acr Messina sconfisse la Juve Stabia al San Filippo-Franco Scoglio. Al 2022 risale l’ultimo successo gialloblù in esterna contro i peloritani: il risultato fu di 1-0 per gli stabiesi con rete di Schiavi.

Prima della partenza per Messina e della rifinitura mattutina, si è tenuta la conferenza stampa con mister Guido Pagliuca, con cui sono stati toccati vari argomenti. In sintesi, a seguire quanto emerso.

Con l’Acr Messina, che partita sarà e come si è preparata la squadra?

“Dobbiamo essere bravi a cogliere tutte le opportunità che ci presenteranno, sebbene ci siano tre squalificati come Baldi, Mignanelli e Candellone e inoltre Piovanello si è infortunato. Non dobbiamo avere alibi, dobbiamo essere concentrati, tutti sono importanti per la squadra. Ogni partita ha la sua storia. Il Messina è squadra che alza la pressione durante la partita. Il nostro intento è che dobbiamo saperci adattare alla partita.

Indipendente dal modulo che adotteremo, dobbiamo uscire migliorati dalla partita di Messina. Abbiamo dato un giorno di riposo alla squadra, è stata comunque una settimana- tipo per gli allenamenti sostenuti. In ogni partita dobbiamo avere il morso giusto. Importante sarà l’atteggiamento che mostreremo in campo”.

Come la squadra sta vivendo l’attuale posizione in classifica, visto che ora tutte le antagoniste vogliono fare bella figura contro la capolista?

“Abbiamo una squadra con grandi valori morali. Sono contento dei ragazzi che alleno. La squadra manifesta una grande attenzione al pensiero dei tifosi e della stampa. La squadra ha bisogno della protezione di tutta Castellammare sportiva. Dobbiamo sostenere l’immagine della città stabiese. Insieme bisogna lottare contro gli avversari della domenica.

Alzare l’asticella è giusto, ma non alzare le pressione. La piazza ha fame e piacere di calcio. È normale che ci sia lo sguardo alla classifica, ma non ci deve pressione negativa o carichi eccessivi in questo senso”.

Cambiamenti di modulo in vista di questa gara? Ci sarà una chance per Rovaglia in attacco?

“L’assenza di qualche elemento sarà chiaramente da gestire per me, dobbiamo vedere chi potrà prendere il posto degli assenti. La squadra sta facendo di tutto per mettermi in difficoltà nelle mie scelte, tutti sono pronti a dare il proprio contributo”.

Si parla anche di intelligenza artificiale, ormai entrata nella gestione di squadre di serie C con progetti ad hoc. Che ne pensa il mister? Può essere funzionale?

“Il calcio non è una scienza, però ben vengano le nuove tecnologie come l’uso di dati e intelligenza artificiale per migliorare la gestione di una squadra. Sono metodologie che ci possono aiutare se usate efficacemente”.

Domenico Ferraro