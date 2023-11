Passeggiate serali archeologiche, è il turno di Villa Regina a Boscoreale: appuntamento a dicembre all’Antiquarium

Le sere d’autunno al Parco archeologico di Pompei proseguono nel mese di dicembre con le passeggiate a Villa dei Misteri illuminata e a Villa Regina a Boscoreale, due esempi di ville suburbane con annesse attività produttive.

Passeggiate serali archeologiche, è il turno di Villa Regina a Boscoreale

La suggestiva Villa dei Misteri, dimora residenziale dalle raffinate decorazioni, come il famoso salone dei Misteri, ma un tempo dedita anche alla produzione del vino e Villa regina a Boscoreale, antica fattoria dai caratteristici dolia (contenitori per la conservazione del vino), sono una parte della Grande Pompei, l’ampio parco diffuso che oltre alla città antica di Pompei comprende le ville suburbane del territorio.

L’itinerario delle passeggiate serali include anche l’Antiquarium di Boscoreale, ubicato presso Villa Regina. Uno spazio espositivo tradizionalmente dedicato alla realtà degli insediamenti produttivi del territorio e al racconto della storia dell’agro vesuviano, che nel rinnovato allestimento – di recente inaugurazione – ospita una sala dedicata alle scoperte della villa suburbana di Civita Giuliana, dove sono tuttora in corso scavi: tra queste il carro cerimoniale con i raffinati elementi decorativi, le copie dei calchi delle vittime umane e del cavallo, le bardature equine e alcuni reperti ceramici di uso quotidiano.

Appuntamento a dicembre all’Antiquarium

Ogni giovedì, venerdì e sabato a partire dal’7 dicembre (7,8, 9 – 14,15,16 -21,22,23 -28,29,30 dicembre) sarà possibile accedere alle due ville illuminate e all’Antiquarium, che saranno collegate grazie al servizio navetta gratuito Pompeii Artebus in partenza da Piazza Esedra dalle ore 17,40 ( orari consultabili sul sito www.pompeiisites.org).

L’orario di accesso alle passeggiate è dalle 18,00 alle 22,00 (ultimo ingresso ore 21,30). L’ultimo ingresso delle 21,30 consente di effettuare la visita in uno solo dei siti. Si consiglia, inoltre, di parcheggiare lungo via Plinio e di usufruire della navetta per raggiungere la Villa dei Misteri. Non è presente parcheggio auto del Parco nell’area della Villa.