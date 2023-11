Sant’Antonio Abate, la sindaca: “Premieremo gli studenti meritevoli residenti in città”. Le domande entro fine gennaio

“È un riconoscimento che non solo celebra il loro impegno scolastico – afferma Ilaria Abagnale – ma che è anche concepito per incentivare ulteriormente la prosecuzione del loro percorso educativo"

“Per noi è importante sostenere l’educazione e la formazione, in ogni sua forma. Per questo motivo, anche quest’anno ci saranno piccole borse di studio per gli alunni meritevoli residenti in città”. Ad annunciarlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate, che ha rinnovato l’istituzione dei “Premi di studio ad alunni residenti meritevoli”.

Sant’Antonio Abate, la sindaca: “Premieremo gli studenti meritevoli residenti in città”

“È un riconoscimento che non solo celebra il loro impegno scolastico – afferma Ilaria Abagnale – ma che è anche concepito per incentivare ulteriormente la prosecuzione del loro percorso educativo. Vogliamo esprimere il nostro sincero apprezzamento agli studenti che, con dedizione e impegno, stanno perseguendo i propri studi con determinazione. Per questo motivo, abbiamo rinnovato i premi economici che saranno destinati agli studenti che hanno ottenuto la massima votazione nel conseguimento del Diploma di Licenza di Scuola media e del Diploma di istruzione secondaria (maturità)”.

“Accanto a questi ragazzi, abbiamo deciso di premiare anche i giovani residenti a Sant’Antonio Abate, con un limite di età di 26 anni, che hanno conseguito o conseguiranno nel 2023 il Diploma di laurea di primo livello (laurea breve) con la votazione da 100 a 110 e lode, e ancora – conclude Ilaria Abagnale – i giovani residenti, con un limite di età di 28 anni, che hanno conseguito o conseguiranno entro il 31 dicembre il Diploma di laurea magistrale (specialistica o a ciclo unico) con la votazione da 100 a 110 e lode”.

Le domande entro fine gennaio

Gli interessati dovranno produrre apposita richiesta e presentarla, entro il 31 gennaio 2024, secondo le seguenti modalità:

– tramite mail all’indirizzo premiostudiomeritevoli@ comunesantantonioabate.it,

– tramite pec all’indirizzo protocollo. comunesantantonioabate@pec.it (si precisa che la pec è abilitata solo a ricevere messaggi da indirizzi pec).

Nell’oggetto andrà indicata la dicitura “Istanza premio studio meritevoli”, allegando i file in formato pdf (non immagini).

I moduli di domanda sono disponibili sul sito Internet del Comune: https://www. comunesantantonioabate.it/ archivio10_notizie-e- comunicati_0_1054.html.