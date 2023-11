In via Trieste sono stati rinvenuti 12 letti e 9 persone di origine extracomunitaria, che dimoravano in un singolo appartamento con sole due stanze da letto

E’ la terza ispezione volta a stanare il fenomeno del sovraffollamento in meno di un mese, quella effettuata la scorsa mattina, intorno alla 5, da parte della Polizia Locale di Palma Campania.

In via Trieste sono stati rinvenuti 12 letti e 9 persone di origine extracomunitaria, che dimoravano in un singolo appartamento con sole due stanze da letto. E’ stato effettuato il controllo dei documenti e sono state rilevate diverse infrazioni, tra cui la mancata presentazione delle dichiarazioni di ospitalità di 7 soggetti ed il sovraffollamento.

Sovraffollamento, nuovi controlli della Polizia Locale: 12 letti in due sole stanze

La legge, infatti, stabilisce che chi ospita ha l’obbligo di comunicare alla Questura la presenza degli ospitati per motivi di sicurezza: nel caso dell’immobile di via Trieste ciò non è avvenuto. Sono state, dunque, elevate multe per circa 7 mila euro ed il proprietario/locatario è stato diffidato a ripristinare lo stato dei luoghi.

Grazie alla nuova unità operativa DeSC (delegazione speciale comunale) istituita dal sindaco Nello Donnarumma e all’intervento della Polizia Locale è seguito nella stessa mattinata il sopralluogo dei tecnici comunali per rilevare sia criticità igienico sanitarie che urbanistiche.