La Juve Stabia espugna Messina e allunga in testa in attesa delle inseguitrici

La Juve Stabia espugna il Franco Scoglio di Messina sconfiggendo l’ACR Messina per 1-0: una vittoria “corto-muso” ormai diventata un classico per le Vespe di Castellammare di Stabia.

Match winner il difensore Bellich con rete al 36’ del primo tempo su finalizzazione di una punizione di Buglio da destra, con efficace conclusione in rete, frutto degli schemi di mister Pagliuca. Questo è il quarto gol del forte difensore su azioni da calcio da fermo. Seppure in formazione rimaneggiata, le vespe appongono il loro sigillo ad un match difficile per le condizioni ambientali con vento e pioggia, giocato su un terreno al limite della praticabilità contro un avversario all’ultima spiaggia, reduce da quattro sconfitte di fila.

Dopo due pareggi i Pagliuca boys portano a casa l’intera posta

I gialloblù si sono mostrati concreti e cinici, dimostrando di saper gestire il ruolo di capolista nonostante i galloni di outsider della vigilia, puntando su una retroguardia munifica e su un assetto offensivo che ha saputo tenere in ambasce l’ACR Messina, che pure era partito bene nei primi venti minuti di gara, ma che poi è stato ben irretito dalla manovra dei Pagliuca boys.

Alla vigilia mister Pagliuca avevo richiesto il “morso” dei suoi calciatori e cosi è stato, visto che i calciatori in casacca gialloblù hanno dimostrato in campo di essere concentrati e ben organizzati come gruppo, dopo i due pari in casa contro Foggia e Sorrento. Nel finale di gara si sono registrate due espulsioni, una per parte, senza però modificare le dinamiche del match.

Ora la Juve Stabia è prima a 32 punti in attesa dei match di domani e lunedì di Avellino e Benevento, diretti inseguitrici con il Picerno.

Domenica prossima big match al Menti tra Juve Stabia e Benevento

Una super sfida da sold out, con la diretta su Rai due alle ore 16. Nel midweek la Juve Stabia giocherà anche in Coppa Italia serie C al Partenio contro l’Avellino in un match secco per il passaggio al turno successivo. Turn over in arrivo per la capolista del girone C di serie C, con la migliore difesa in Italia con soli 5 gol presi.

L’ACR Messina si dispone con il 4-3-3 con in attacco il tridente composto da Luciani,Plescia e Ragusa. Juve Stabia senza quattro titolari: i difensori Baldi e Mignanelli e gli attaccanti Candellone e Piovanello. Mister Pagliuca adotta il 4-3-1-2 con D’Amore e Andreoni in difesa, in attacco ci sono Bentivegna e Piscopo, supportati da Romeo tra le linee.

Primo tempo con il vantaggio stabiese

La prima offensiva è per la squadra di casa al 7’ quando Giunta impegna Thiam con una bella conclusione, sulla respinta poi il giocatore del Messina conclude fuori. Il Messina si rende pericoloso ancora all’11 con l‘attaccante Plescia che su azione d’angolo non riesce ad impattare la palla per la conclusione ravvicinata.

La Juve Stabia approfitta di qualche calcio piazzato per portare delle offensive alla porta di casa, al 27’ Bellich cerca il bersaglio su assist di Romeo ma la sua conclusione di testa va fuori. Al 36’ passa la Juve Stabia su uno schema da calcio di punizione: Buglio calcia in area dal settore destro e il difensore Bellich trafigge Fumagalli in scivolata.

La prima frazione termina con la Juve Stabia in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo senza troppi patemi per le Vespe

A inizio ripresa mister Modica prova con nuovi innesti a invertire l’inerzia del match. All’8 ci prova Plescia per il Messina con Thiam che fa buona guardia.

Al 15’ azione per la Juve Stabia con conclusione finale di Bentivegna con Fumagalli che si salva.

Tiro-cross di Zunno del Messina al 20’ e Thiam devia. Al 30’ il portiere stabiese si ripete su tiro di Ortisi, disinnescando una buona opportunità per i locali.

Al 31’ Piscopo spreca una incredibile occasione in contropiede, non riuscendo a trafiggere Fumagalli. Per la punta stabiese la conclusione è da dimenticare.

Nel finale un espulso per parte: Franco per il Messina per doppia ammonizione ed Erradi per fallo di reazione. Nei cinque minuti di recupero la Juve Stabia controlla agevolmente il match e vince per 1-0. I gialloblù festeggiamo poi la vittoria sotto il settore ospiti con circa 200 tifosi stabiesi.

Tabellino

Messina (4-3-3): Fumagalli 6; Ferrara 6, Manetta 6, Polito 5.5 (35’ st Salvo sv) , Ortisi 6.5 (46’ st Emmauso sv); Frisenna 5.5, Franco 4.5 , Giunta 5 (1’st Firenze 5 ); Luciani 5 (12’ st Zunno 6.5) , Plescia 5.5 , Ragusa 5.5 (36’ st Cavallo sv). All: Modica 5.

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam 7; Andreoni 6, Bachini 6.5 , Bellich 7, D’Amore 6; Buglio 7, Leone 6.5 (44’ st Maselli sv) , Meli 6; Romeo 6 (48’ sv Folino sv); Piscopo 5.5 (44’ st Rovaglia sv), Bentivegna 6 (24’ st Erradi 4.5). All.: Pagliuca 7.

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia 6.

Guardalinee: Iacovacci-Cravotta.

Espulsi: 36’ st Franco (AM) per doppia ammonizione, 41’ st Erradi (JS) per fallo di reazione

Marcatori: 36’ pt Bellich (JS).

Ammoniti : Giunta (AM), Bentivegna (JS), Polito (AM), Ferrara ( AM), Franco (AM)

Note: spettatori circa 1200. Angoli 7-2. Recupero: 1’ pt- 5’ st.

Domenico Ferraro