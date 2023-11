Pomigliano d’Arco, flash mob con le scuole contro la violenza sulle donne: un minuto di silenzio dedicato a Giulia Cecchettin

Nella mattinata del 24 novembre a Pomigliano d’Arco in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, le scuole cittadine grazie ad un’iniziativa dell’amministrazione comunale, hanno organizzato un flash mob. Durante la manifestazione c’è stato un minuto di silenzio dedicato a Giulia Cecchettin. Presso piazza Giovanni Leone e nel parco pubblico Giovanni Paolo II sono state installate le opere dell’artista Lilliana Come, “finissage” dell’evento d’Arte “Tutte figlie della stessa luna”. Una delle due istallazioni è stata titolata non a caso “Giulia e le altre”.

Pomigliano d’Arco, flash mob con le scuole contro la violenza sulle donne

Da un’iniziativa e con la collaborazione e sensibilità del sindaco Raffaele Russo, l’assessore Elvira Romano con il supporto degli assessori Giovanni Russo e Domenico Leone, nel pomeriggio del 24 novembre a chiusura dell’evento “Figlie della stessa luna” si è tenuto un flash-mob a Piazza Giovanni Leone. Numerose le scuole che hanno aderito all’ iniziativa.

Docenti alunni e istituzioni si sono uniti per manifestare contro ogni forma di violenza di genere. Dopo l’ultimo increscioso fatto di cronaca che ha portato all’omicidio della ventiduenne Giulia Cecchettin, brutalmente uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, la folla radunatasi ha omaggiato la giovane donna con un minuto di silenzio lasciando spazio a interventi e riflessioni su quella che è diventata una piaga sociale dilagante.

Un’opera d’arte nel cuore pomiglianese dedicata a Giulia e le altre

Durante il flash mob alla presenza delle istituzioni e delle forze dell’ordine, dopo aver osservato un minuto di silenzio per Giulia, è stata inaugurata l’istallazione delle opere dell’artista internazionale Lilliana Comes. L’artista in una visione poetica ed evocativa invita l’osservatore ad una riflessione più profonda sul dramma del femminicidio. Le opere rimarranno esposte in seduta permanente nei punti strategici della città una nel Parco pubblico Giovanni Leone, l’altra a Piazza Giovanni Leone, sono titolate “Giulia e le altre” e Scarpe rosse” entrambe sono state donate dall’artista alla città di Pomigliano d’Arco.

“Le manifestazioni cittadine sono una dimostrazione che la cittadina pomiglianese c’è e che le istituzioni non si fermeranno oggi, questa settimana di eventi e l’istallazione delle opere sono solo una manifestazione della presenza della cultura e delle istituzioni che si dovranno adoperare nel tempo perché questo non accada più”, dichiara l’assessore alle Pari opportunità Elvira Romano.

Cinzia Porcaro