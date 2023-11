Volley Napoli contro Volley Volla, Catelli: «Serve grinta, testa e cuore!»

Il match si giocherà alla Palestra I.C. V. De Sica alle ore 19:00 e le azzurre cercheranno di portare a casa un risultato favorevole, per agganciare la vetta della classifica

Sabato 25 novembre la Serie C di Autouno Volley Napoli scenderà in campo contro la formazione dell’ASD Volley Volla. Il match si giocherà alla Palestra I.C. V. De Sica alle ore 19:00 e le azzurre cercheranno di portare a casa un risultato favorevole, per agganciare la vetta della classifica.

Nel prepartita contro Volla ha parlato il secondo allenatore Mariano Catelli. «Abbiamo una rosa molto competitiva e soprattutto che ha carattere. La cosa principale è che nessuna delle nostre ragazze si risparmia in allenamento, riuscendo a mettere in grossa difficoltà il coach Masella per scegliere la formazione titolare. Il nostro obiettivo è quello di migliorare il risultato dell’anno scorso».

L’allenatore azzurro si è concentrato poi sulla sfida di sabato sera: «La partita di sabato è molto insidiosa bisogna fare una grande gara per vincere. Abbiamo le potenzialità per vincere tutte le gare ed il peggior nemico siamo noi! Grinta, testa e cuore e ci toglieremo parecchie soddisfazioni!».

Giornata contro la violenza sulle donne

Sabato 25 Novembre è inoltre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un tema purtroppo ancora molto attuale, soprattutto negli ultimi giorni. In memoria delle vittime di femminicidi le atlete azzurre scenderanno in campo con il baffo rosso sul viso, simbolo della lotta alla violenza di genere.

Le gare in programma per la sesta giornata

In questo fine settimana si giocherà la sesta giornata del campionato di Serie C campano. Questi gli incontri in calendario per il Girone B:

· Volley Project Pontecagnano – BCC Capaccio Paestum Serino

· ABN V.Academy Agropoli Paestum – I Koala Mignon-Chiara Dalba

· Partenope Volley – DP Noleggi Academy School Volley

· GLS Salerno Guiscards – Todis Pastena