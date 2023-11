Castellammare: arrestato dalla Polizia dopo aver aggredito un poliziotto

L'uomo dopo averlo insultato non ha esitato ad aggredirlo fisicamente con violenti colpi al volto per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter

Nella serata di venerdì scorso, un agente del Commissariato di Castellammare di Stabia, mentre stava rincasando a piedi, in zona San Marco, ha incrociato un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, che ha immediatamente inveito contro di lui.

Il poliziotto, è tornato indietro per procedere all’identificazione del soggetto ma, quest’ultimo non ha esitato ad aggredirlo fisicamente con violenti colpi al volto per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter.

L’agente, nonostante le ferite, è riuscito a contattare la Sala Operativa del Commissariato e immediatamente i colleghi, in servizio di volante, sono giunti sul posto trasportandolo nel vicino ospedale per le cure del caso dove, dopo poco, è stato rintracciato anche l’aggressore.

Un 44enne di Castellammare di Stabia con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.