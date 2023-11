Piano di Sorrento: via Mortora San Liborio, lunedì partono i lavori al manto stradale

Previsti anche interventi per mitigare ulteriormente i disagi in occasione di forti piogge. La dichiarazione del Sindaco Cappiello

Lunedì prenderanno il via gli interventi per il rifacimento del manto stradale di Via Mortora San Liborio. Ad annunciarlo è il Sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello che ha anche diffuso un messaggio su Facebook.

“Condizioni meteorologiche permettendo, è previsto che gli interventi si concluderanno entro una decina di giorni. Dall’incrocio con Corso Italia fino a quello con Via Rivolo San Liborio, avremo una strada asfaltata al meglio ed efficiente.

Ci saranno nuovi accorgimenti per mitigare ulteriormente i disagi che si presentano in occasioni di forti piogge. A ciò si aggiungono piccoli interventi per risolvere criticità del manto stradale lungo Corso Italia e Via Ripa di Cassano.

Chiedo comprensione a voi cittadini. Le disposizioni in merito alla viabilità cittadina saranno online su tutti i canali istituzionali del nostro Comune con l’obiettivo di tenervi informati anche in merito agli inevitabili disagi che ci saranno”.