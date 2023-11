Presentato il Consorzio Produttori Penisola Sorrentina DOP

Nasce il Consorzio Produttori Penisola Sorrentina Dop, che riunisce tre importanti etichette di vini Dop. Questa mattina la presentazione ufficiale, durante un convegno svoltosi nell’aula consiliare del Comune di Gragnano. Sono al momento 15 le aziende consorziate, sotto la guida del presidente Raffaele La Mura, in rappresentanza di 13 comuni della penisola sorrentina e dei Monti Lattari, oltre alla città di Castellammare di Stabia: si tratta di Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant’Agnello, Massa Lubrense, Vico Equense, Agerola e Sant’Antonio Abate.

Dopo la costituzione, oggi si è svolta la presentazione ufficiale del Consorzio, alla quale ha partecipato anche Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura. “Era indispensabile procedere alla costituzione di questo Consorzio – afferma Caputo – i produttori finalmente si sono convinti della bontà di questa iniziativa. Il ruolo dei consorzi diventa sempre più fondamentale, anche alla luce delle recenti notifiche che sono intervenute a livello europeo. Questo è un territorio che va assolutamente supportato e aiutato: si produce un grande vino, il vino di Napoli da sempre definito così. Ed è opportuno quindi integrare questo territorio insieme a tutti gli altri, nel grande percorso che stiamo mettendo in campo per la valorizzazione dei vini campani. Ora facciamo sistema”.

L’evento si è tenuto presso la sala consiliare del municipio di Gragnano, Comune promotore del Consorzio: “È un percorso che ci ha caratterizzato da diversi anni – afferma il sindaco Nello D’Auria – un duro lavoro fatto con i produttori, con i trasformatori di vino. Siamo arrivati a un grande traguardo, che ci porta ad un riconoscimento, a lavorare insieme, a fare sistema insieme a tutte le aree dei Monti Lattari e della penisola sorrentina. Tutto ciò – continua – in un’ottica di valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio. Abbiamo fatto un lavoro sinergico con gli altri territori e adesso non ci resta che valorizzare ancora di più questo prodotto”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è Raffaele La Mura, presidente del Consorzio. “Finalmente siamo riusciti a costituirci – afferma – abbiamo come obiettivo primario valorizzare il territorio e questo nostro prodotto, cercando di correggere le lacune che sono in un disciplinare vecchio del 1994, ma anche per poter sopperire alle esigenze che oggi il nuovo mercato ci chiede. Per questo abbiamo deciso di metterci insieme – continua – puntando ad avere più importanza sul mercato e a decidere il nostro destino in ambito vitivinicolo”.

Presenti all’iniziativa anche Rosario Lopa (portavoce della Consulta Nazionale per Agricoltura e Turismo), Luca De Riso (assessore all’Agricoltura del Comune di Gragnano), l’esperto di settore Yuri Buono, il sindaco di Lettere Anna Amendola e Pasquale Somma, presidente del Consiglio comunale di Pimonte. L’evento è stato moderato dal giornalista Francesco Fusco.