Castellammare di Stabia, incidente mortale in via De Gasperi. Perde la vita un 47enne di Boscoreale

Probabile un malore improvviso per l'uomo che successivamente avrebbe perso il controllo del mezzo. All'arrivo del 118 non c'è stato nulla da fare

Incidente mortale, questa mattina intorno alle 10.30, in via De Gasperi a Castellammare di Stabia. Sull’asfalto è rimasto senza vita un 47enne di Boscoreale che viaggiava in sella a uno scooter.

All’arrivo sul posto della Polizia municipale e dei soccorsi è stato rinvenuto solo il corpo senza vita dell’uomo, vicino al suo scooter. Inutili i soccorsi del 118, i medici arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Incidente mortale in via De Gasperi, la causa forse un malore del 47enne in scooter

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, le cause della morte potrebbero essere attribuite a un malore dell’uomo che successivamente avrebbe perso il controllo del mezzo.

La strada è stata chiusa al transito dalla polizia municipale, in attesa dell’arrivo del pm di turno. La salma è stata sequestrata e sarà ordinata l’autopsia per accertare le cause del decesso.