Napoli, agguato al fratello del boss, gambizzato in un parcheggio a Fuorigrotta

Sparatoria, nel pomeriggio di oggi, nel parcheggio tra via Rosselli e via Mercantini a Fuorigrotta. Un agguato in cui è stato raggiunto da 4 proiettili un 60enne che è rimasto ad entrambe le gambe, ferito alla coscia, al polpaccio e al piede sinistro, oltre che al polpaccio destro.

Medicato all’ospedale San Paolo di Napoli, il 60enne è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Si tratta di Gennaro Iadonisi, incensurato, fratello del boss Francesco.

Sul posto sono giunti i poliziotti del Commissariato San Paolo e della Squadra Mobile di Napoli, che hanno ascoltato la vittima che ha spiegato di non conoscere la persona che gli si è avvicinata per sparagli contro.

Le indagini della Squadra Mobile procedono a 360 gradi. Non è escluso che possa trattarsi di un agguato di camorra, ma al momento gli investigatori non escludono altre ipotesi legate alla vita privata del 60enne.