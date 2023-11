Volley Napoli 3-1 contro Volla, Masella: “Siamo riuscite ad imporre il nostro gioco”

La squadra ha saputo adattarsi al meglio anche alle correzioni fornite dall’allenatrice in corso d’opera in base alla qualità della compagine di Volla

3-1 per la Serie C di Autouno Volley Napoli, che vince in trasferta contro le ragazze dell’ASD Volley Volla. Le azzurre si portano così a 14 punti in classifica, a -1 dalla formazione di GLS Salerno Guiscards attualmente in vetta.

Coach Veronica Masella ha commentato il match al termine della sfida, soddisfatta della partita condotta dalle sue ragazze, soprattutto per il livello delle avversarie. «Abbiamo affrontato una squadra che, soprattutto in casa, darà filo da torcere a molte avversarie, composta da atlete esperte, alcune delle quali a noi bene note».

Il racconto della partita

La squadra ha saputo adattarsi al meglio anche alle correzioni fornite dall’allenatrice in corso d’opera in base alla qualità della compagine di Volla. «Nel primo set ci hanno messo in difficoltà in ricezione perché loro forzavano molto la battuta. Successivamente abbiamo aggiustato qualcosina proprio in quella fase di gioco e la squadra ha risposto bene, riuscendo ad imporre il nostro gioco e portando i 3 punti a casa».

«Siamo state brave a reagire e a dare intensità al gioco. Abbiamo cercato più soluzioni in attacco in modo tale da togliere punti di riferimento. Brave noi!». Conclude con questi complimenti verso la squadra l’allenatrice azzurra.

I risultati della sesta giornata

La sesta giornata di Serie C campana vede il GLS Salerno Guiscards in vetta alla classifica e Autouno Volley Napoli a seguire. Questi i risultati delle partite:

· Volley Project Pontecagnano – BCC Capaccio Paestum Serino 3-1 · ABN V.Academy Agropoli Paestum – I Koala Mignon-Chiara Dalba 3-1

· Partenope Volley – DP Noleggi Academy School Volley 0-3

· GLS Salerno Guiscards – Todis Pastena 3-0