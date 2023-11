La presenza dei carabinieri non calma l’uomo, anzi. Il 35enne infatti continua ad inveire nei confronti della donna minacciando di ucciderla

Siamo a Massa Lubrense e i carabinieri della locale stazione insieme ai militari della sezione radiomobile della compagnia di Sorrento – allertati dal 112 – intervengono in un’abitazione. In casa marito, moglie e figlia. La piccola ha 9 anni.

I militari conoscono quell’uomo, già in passato sono stati lì. Il 35enne, infatti, è già stato denunciato dalla propria moglie per maltrattamenti in famiglia.

Massa Lubrense: violenza di genere. Arrestato 35enne

É assolutamente incurante del fatto che la figlia vedesse quella scena orribile. I Carabinieri agiscono e bloccano il 35enne che viene arrestato. L’uomo è ora in carcere in attesa di giudizio