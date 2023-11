Pnrr, Piscina Comunale: via libera realizzazione parcheggio interrato a Vico Equense

Via libera alla variante progettuale per la realizzazione del centro sportivo dotato di piscina comunale e un parcheggio interrato da 80 posti auto. Il consiglio comunale di Vico Equense si è riunito questa mattina per discutere dei punti all’ordine del giorno. Tra questi la variante al DUP e al bilancio di previsione 2023/2025 per il finanziamento dell’opera di rigenerazione urbana relativo al progetto Pnrr di riqualificazione delle aree esterne a servizio del complesso sportivo di via Madonnelle.

“La variante sarà in grado di garantire una maggiore fruibilità della struttura che verrà realizzata, in vista della ricognizione del Ministero che avverrà fra qualche mese per la valutazione dei progetti Pnrr che si stanno attuando in tutta Italia – hanno spiegato in aula in sindaco Peppe Aiello e l’assessore Luigi De Martino -. Già oggi il palazzetto accoglie circa 300 ragazzi che ogni giorno entrano nella struttura. A Questi bisognerà aggiungere le persone che vorranno usufruire della piscina comunale. Dunque creare un parcheggio per facilitare la fruibilità in una zona già di per sé congestionata dal problema parcheggi risulta essenziale. L’obiettivo è quello di arrivare preparati alla visita del Ministero e recuperare altri fondi per la realizzazione di un’opera che non sia una cattedrale nel deserto”.

Approvato, inoltre, l’atto di indirizzo di ripristino del link “Storico Atti” sul sito internet della Città di Vico Equense per garantire una maggiore trasparenza dell’Ente comunale.

Via libera anche al nuovo piano Comunale di Protezione Civile, con importanti aggiornamenti riguardanti il rischio idrogeologico e il bradisismo dei Campi Flegrei. “In questo contesto è fondamentale lavorare sull’aspetto della prevenzione più che dell’intervento e le ultime opere realizzate sul Faito hanno già dato ampi risultati”, ha sottolineato in aula il comandante della Polizia Municipale Ferdinando De Martino.

Infine, adottato il regolamento di disciplina della circolazione e delle attività che si svolgono nel Porto di Marina di Aequa.