Torre del Greco: aggredisce uno steward dopo la gara della Turris. Arrestato un 46enne ercolanese

Nella serata di domenica, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, al termine dell’incontro di calcio Turris-Audace Cerignola, terminato con il risultato di 1-1, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante le fasi di deflusso dallo stadio, hanno notato un uomo che stava aggredendo uno steward con diversi pugni al volto per futili motivi.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno bloccato l’uomo e, dopo averlo identificato per un 46enne di Ercolano con precedenti di polizia, anche specifici, lo hanno tratto in arresto per lesioni personali, violenza e resistenza nei confronti dello steward.

La S.S. Turris Calcio, con un comunicato diffuso attraverso i social, ha espresso “tutta la propria vicinanza e solidarietà allo steward aggredito durante il servizio di sicurezza all’esterno del Settore Ospiti dello stadio Amerigo Liguori”.

Chiarite sempre dalla Società corallina quanto accaduto e le cause dell’aggressione: “Al fischio finale di Turris-Audace Cerignola una persona, senza alcun motivo, ha provato ad entrare all’interno del settore riservato alla tifoseria ospite (peraltro con zero tifosi cerignolani in virtù del divieto di vendita biglietti per i residenti della provincia di Foggia).

Al diniego da parte dello steward, la persona in questione ha reagito in modo violento nei confronti del ragazzo procurandogli lesioni guaribili in 30 giorni. Le forze dell’ordine hanno identificato l’aggressore arrestandolo immediatamente”.

Il comunicato si conclude sottolineando quanto la S.S. Turris Calcio sia amareggiata per questo episodio di cronaca. “Tali comportamenti – si legge – ledono l’immagine di un’intera città, di un club nonché di una tifoseria. Lo stadio deve essere luogo di sport ed aggregazione. Condanniamo fermamente qualsiasi atto di violenza”.