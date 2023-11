“Aldo Masullo: 10 giorni da Sindaco. Una missione per Napoli”: la mostra fotografica alla Basilica della Pietrasanta

Grande attesa, poi, per la Lectio del professor Pino Ferraro sul Simposio di Platone prevista per le ore 17:30 “Amore è ciò che svuota di estraneità e riempie di intimità”

Al via giovedì 30 novembre alle ore 12 l’inaugurazione della mostra fotografica: “Aldo Masullo: 10 giorni da Sindaco. Una missione per Napoli” a cura di Luisa Festa in programma fino al 15 gennaio 2023, presso la Basilica della Pietrasanta in via Tribunali di Napoli.

“Aldo Masullo: 10 giorni da Sindaco. Una missione per Napoli”

All’incontro prenderanno parte: Raffaele Iovine presidente dell’associazione Pietrasanta, Nino Daniele coordinatore comitato per le attività del centenario della nascita di Aldo Masullo e Sergio Locoratolo coordinatore per l’attività culturali del Comune di Napoli. Saranno presenti i familiari del grande filosofo.

La mostra fotografica alla Basilica della Pietrasanta

Grande attesa, poi, per la Lectio del professor Pino Ferraro sul Simposio di Platone prevista per le ore 17:30 “Amore è ciò che svuota di estraneità e riempie di intimità” sempre presso la basilica della Pietrasanta. L’educazione ai sentimenti e ai legami è un tema di stringente attualità e che si è riproposto in tutta la sua urgenza in questi giorni. È un bisogno che le grandi manifestazioni del 25 novembre hanno riaffermato con gli sguardi delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in tutte le città italiane.