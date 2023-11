Coppa Italia Serie C: l’Avellino supera di misura la Juve Stabia vincendo per 1-0

Il derby campano valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C lo vincono di misura i lupi avellinesi che incontreranno la Lucchese a metà dicembre in gara secca nei quarti di finale. Il match è stato deciso da una rete della punta Patierno, su un colpo di testa al 10′ del secondo tempo in mischia su azione d’angolo.

Spazio alle seconde linee ma tanto l’agonismo messo in campo

Match equilibrato in una serata fredda dove i rispettivi allenatori, Pazienza per l’Avellino e Pagliuca per la Juve Stabia, hanno dato spazio alle seconde linee delle loro squadre, con vari giovani, specie nella Juve Stabia. Il turn over non ha però inficiato l’ardore e l’agonismo messo in campo dalle due contendenti.

Le Vespe si sono dimostrate ben organizzate, con vari “under” pronti anche a dare il loro contributo alla squadra in campionato.

Primo tempo con poche occasioni da una parte e dall’altra

Il primo tempo ha visto la Juve Stabia gestire la partita con molto possesso palla. Al 30′ i gialloblù hanno avuto una buona occasione con Erradi con tiro dal limite dell’area, deviato da un difensore e finito di un niente a lato alla destra del portiere Pane, ormai battuto.

L’Avellino al 40′ ha risposto con una incursione sulla destra di D’Amico il cui cross in area non ha trovato Patierno lesto nella conclusione a rete.

Nella seconda parte di gara le Vespe non riescono a recuperare il gol irpino

Nella ripresa la Juve Stabia ci ha provato ancora al 5′ con un gran tiro dalla distanza di Gerbo, su cui Pane si è ben distinto. Successivamente al 10′ l’Avellino passa con Patierno concretizzando l’unica occasione gol del lupi.

La Juve Stabia ha poi imbastito una reazione ed è andata vicino al pareggio con una gran punizione di Marranzino dal vertice sinistro dell’area, con Pane che si è salvato deviando in corner con l’aiuto della traversa. Gli stabiesi ci hanno provato ancora con il giovane Aprea al 36′ con un tiro in area da sinistra con scarso successo. Nel finale è successo poco, la gara ha subito varie interruzioni per falli risultando spezzettata e gli irpini ne hanno tratto vantaggio, portando a casa il prezioso successo che dà loro il pass al turno successivo.

Domenica al Menti il derby di campionato con il Benevento

Nonostante la sconfitta e l’eliminazione dalla Coppa, i giovani stabiesi guidati da Pagliuca hanno mostrato un buon approccio alla gara e costruito discrete trame di gioco, senza però trovare lo spunto giusto per la finalizzazione in area avversaria.

Domenica prossima alle ore 16, con diretta su RAI 2, la Juve Stabia difenderà il primato in classifica giocando al Menti contro il Benevento ora secondo con il Picerno. Si prevede il sold out allo stadio di Castellammare di Stabia in un derby storico per entrambe le tifoserie.

Tabellino

AVELLINO (3-5-2): Pane; Nosegbe-Susko (25′ s.t. Cionek), Benedetti, Casarini; Sannipoli, D’Angelo (25′ s.t. Mazzocco), Dall’Oglio (17′ s.t. Palmiero), Maisto, Falbo (39’s.t. Ricciardi); Patierno, D’Amico (17’s.t. Varela).

Allenatore: Pazienza.

JUVE STABIA (4-3-1-2): Esposito; Erradi, D’Amore (39′ s.t. La Rosa), Folino, Mignanelli (1′ s.t. Baldi); Gerbo, Maselli (39′ s.t. Picardi), Marranzino; Guarracino (29′ s.t. Ruggiero); Bentivegna (1′ s.t. Aprea), Rovaglia.

Allenatore: Pagliuca.

Arbitro: Andreano di Prato

Guardalinee: Chiavaroli-Cardona.

Marcatore: 10’st Patierno

Ammoniti: Rovaglia (JS), Dall’Oglio (A), Gerbo (JS), D’Angelo (A), Susko (A), Palmiero (A), Folino (JS).

Note: angoli 2-3. Recupero 1′ pt, 4’st.

Domenico Ferraro