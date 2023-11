Da Castellammare un ritmatissimo inno alla Pace, allo “Zecchino d’Oro”

Il testo di “Ballano” è un simpatico invito ad abbattere il muro delle diversità in un mondo dove tutti possono convivere e divertirsi insieme. Per Carmine Spera questa non è la prima presenza allo Zecchino

“Ballano” è il titolo della canzone firmata dall’ autore stabiese Carmine Spera insieme al compositore Antonio Buldini che ascolteremo alla 66° edizione de “Lo Zecchino d’Oro” che sarà trasmessa su Rai 1 nei giorni 1, 2 e 3 dicembre.

La canzone, che già si può ascoltare su tutte le piattaforme streaming, è cantata dalla simpaticissima Matilda Gusmano di 9 anni che vive a Fiumefreddo in provincia di Catania. Come sempre ad accompagnare la solista c’è il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto dalla direttrice Sabrina Simoni.

Il testo di “Ballano” è un vero e proprio inno alla pace, un simpatico invito ad abbattere il muro delle diversità in un mondo dove tutti possono convivere e divertirsi insieme.

Anche quest’anno la direzione artistica del programma sarà affidata a Carlo Conti mentre gli arrangiamenti dei brani sono stati curati dal maestro Lucio Fabbri. In questa edizione oltre al brano di Spera ci sono in gara anche canzoni composte da artisti famosi quali Loredana Bertè, Max Gazzè, Franco Fasano e Lorenzo Baglioni.

Per Carmine Spera questa non è la prima presenza come autore alla manifestazione dedicata alla musica per l’infanzia. Sua è “L’Anisello Nunù” brano che affronta il tema della dislessia e che su You tube ha superato in tempi record 100 milioni di visualizzazioni ed “Un Principe Blu” che tratta l’attualissimo tema della parità di genere e il rispetto per la donna. Inoltre Carmine Spera è coautore del brano “Bla bla Bla” che nel 2022 ha rappresentato l’Italia al Junior Eurovision in Armenia.