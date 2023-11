Gragnano, taglia il braccialetto elettronico per raggiungere la ex moglie: arrestato 42enne. Era ai domiciliari per maltrattamenti e vessazioni

Il braccialetto elettronico, concepito per prevenire eventuali evasioni, non ha fermato il 42enne determinato a raggiungere la sua ex moglie, ospitata in una casa protetta a seguito delle vessazioni subite

A Gragnano, una situazione di violenza domestica ha preso una svolta drammatica quando un uomo di 42 anni, già coinvolto in precedenti casi di maltrattamenti, è riuscito a eludere la detenzione domiciliare, tagliando il braccialetto elettronico che monitorava i suoi movimenti.

Gragnano, taglia il braccialetto elettronico per raggiungere la ex moglie: arrestato 42enne

Il protagonista di questa vicenda aveva alle spalle trascorsi giudiziari per maltrattamenti in famiglia, che avevano portato all’applicazione della misura cautelare della detenzione domiciliare. Il braccialetto elettronico, concepito per prevenire eventuali evasioni, non ha però fermato il 42enne determinato a raggiungere la sua ex moglie, ospitata in una casa protetta a seguito delle vessazioni subite.

L’azione del 42enne ha innescato immediatamente l’allarme, con il sistema di monitoraggio che ha segnalato la manomissione del dispositivo. Il 112 è stato tempestivamente allertato, consentendo l’intervento rapido dei Carabinieri della sezione radiomobile.

Era ai domiciliari per maltrattamenti e vessazioni

I militari sono giunti prima che l’uomo potesse nuocere alla sua ex moglie. Nonostante avesse fornito generalità false nel tentativo di eludere l’identificazione, i Carabinieri, già a conoscenza del suo passato, lo hanno prontamente riconosciuto e arrestato.

Attualmente, il 42enne si trova in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Ora dovrà rispondere delle accuse di evasione e falsa attestazione sulla propria identità.