Il 6 dicembre parte “S6I Turistico”, il calendario di eventi mensili interamente dedicati al turismo a Gragnano

“Un calendario di eventi mensili denominato S6I Turistico per parlare di strategie, iniziative e progetti per incentivare la vocazione turistica della nostra città. Il primo di questi incontri, interamente dedicati al turismo, si terrà il prossimo 6 dicembre, nel corso del quale si susseguiranno workshop sul turismo e iniziative alla scoperta delle bellezze della nostra città. Il ciclo di incontri si svolgerà con cadenza mensile, il 6 di ogni mese”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, nell’annunciare l’iniziativa in programma per il 6 dicembre 2023.

Il 6 dicembre parte “S6I Turistico”

“La giornata si aprirà con un incontro col sindaco di Amalfi, Daniele Milano, neo delegato al Turismo di Anci Campania: insieme analizzeremo il ruolo di Anci nel Turismo, con valutazioni possibili iniziative da sviluppare per il settore turistico di Gragnano. – prosegue il sindaco D’Auria – Sarà poi presentato il progetto ‘Gragnano Turistica’, nel corso del quale porremo l’accento sull’obiettivo di definire una strategia generale di sviluppo turistico a Gragnano raccogliendo specifiche proposte per poi affidare a un soggetto attuatore il progetto prescelto.

L’assessore al Turismo Andrea Gaudino, a seguire, illustrerà il Progetto Itinerari per il Trekking. E poi sarà la Commissione Turismo-Cultura, attraverso un suo rappresentante, a descrivere l’iniziativa in corso per la segnaletica turistica.

Il calendario di eventi mensili interamente dedicati al turismo a Gragnano

L’assessore agli eventi, inoltre, si occuperà di illustrare l’ampio e articolato programma di eventi e spettacoli per allietare le festività natalizie nella nostra Gragnano. – spiega il primo cittadino – E infine parleremo di un’altra importante iniziativa: l’inserimento nella Piattaforma Tourism Digital hub, che consente alle imprese turistiche di registrarsi gratuitamente su di un portale, promosso direttamente dal Ministero del Turismo. L’assessore alle Attività produttive Luca De Riso, in particolare, illustrerà le modalità per l’accreditamento di una iscrizione che, oltre a consentire una promozione diretta alla propria struttura e al proprio territorio, rappresenterà per coloro che sono iscritti un titolo “premiale” per partecipare ad alcuni bandi.

Una giornata interamente dedicata al turismo nella nostra Gragnano, – conclude il sindaco D’Auria – sempre più al centro dei circuiti turistici nazionali per le straordinarie risorse enogastronomiche e paesaggistiche e per le iniziative che continuiamo a mettere in campo per fare rete con le grandi realtà territoriali e per potenziare la qualità dell’accoglienza nella nostra meravigliosa terra. Sarà una giornata ricca di spunti e sarà il primo evento di un ciclo di incontri tematici che si svolgeranno il giorno 6 di ogni mese. Gragnano è un grande paese e lo dimostreremo ancora una volta al mondo intero”.