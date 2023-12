Casalnuovo di Napoli, presentati i finalisti per la sezione poesia della 69esima edizione del Premio Napoli

Nel pomeriggio del 30 novembre presso il Teatro Magic Vision di Casalnuovo di Napoli, sono stati presentati alla platea i tre finalisti della sezione poesia per il Premio Napoli. Per la prima volta in provincia un evento così prestigioso per il mondo della letteratura e della cultura anche grazie all’impegno profuso dall’associazione culturale “I colori della poesia” di Annamaria Pianese e lo scrittore pomiglianese Mario Volpe che ha presentato l’evento.

Casalnuovo di Napoli, presentati i finalisti per la poesia della 69esima edizione del Premio Napoli

La giornata che si è svolta in presenza delle scuole del Comune di Casalnuovo e delle rappresentanze di alcune scuole pomiglianesi, dell’amministrazione cittadina con il sindaco Massimo Pelliccia e l’assessore alla cultura Simona Visone da sempre paladini e sostenitori delle piu alte iniziative culturali sul territorio.

Nel pomeriggio del 30 di novembre presso il teatro Magic Vision sono stati presentati Domenico Brancale, Bruno Galluccio e Marilena Renda, i tre finalisti per la sezione poesia del Premio Napoli 2023 che si terrà il 19 dicembre al Teatro Mercadante di Napoli. Con il forte contributo morale di Annamaria Pianese e a Mario Volpe, energici rappresentanti dell’Associazione culturale “I colori della poesia”, l’evento si è svolto a Casalnuovo di Napoli sostenuto e voluto dal sindaco Massimo Pelliccia e l’assessore alla cultura Simona Visone.

“Casalnuovo è una città che vive un momento magico”

Durante i suoi saluti istituzionali il sindaco Pelliccia, da sempre paladino della cultura, dichiara: “Casalnuovo è una città che vive un momento magico fatto di tante iniziative strutturali con 45 cantieri aperti. Ma le strutture hanno bisogno di contenuti e i contenuti sono questi, la forza e l’idea dell’ associazione del presidente Pianese di collaborare con l’amministrazione è stata illuminante e avere qui il premio Napoli è solo fonte d’orgoglio per questa città”.

Presente Carmen Petillo, coordinatrice e anima pulsante del Premio Napoli promosso dall’omonima Fondazione nata nel 1961, che ha dichiarato dal palco: “Essere qui per incontrare i poeti è stata una scelta efficace da parte del presidente Maurizio De Giovanni, visto questo teatro cosi pieno, devo dare atto però a due operatori culturali vulcani Mario e Annamaria e a questa amministrazione illuminata molto attenta ad eventi e fenomeni cultuali come questo e che hanno scelto di promuovere la lettura e la scrittura come strumento di educazione e di crescita personale e collettiva”.

I tre finalisti per la sezione poesia concorreranno con i loro testi di poesia Fuoco Degli occhi di Marilena Renda, “Ovunque acqua sia voce” di Domenico Brancale e “Camera sul vuoto” di Bruno Galluccio, durante la serata accompagnati dalla presentazione e mediazione dello scrittore Mario Volpe hanno deliziato il pubblico con la lettura di alcune parti piu significative e profonde dei loro testi incantando i presenti e spingendo i giovani scolari presenti in sala alla rivalutazione e alla riscoperta di un testo poetico.

Cinzia Porcaro