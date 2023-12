Volla, Siamo Volla rimarca: noi restiamo all’opposizione, Perdono fuori dal nostro gruppo politico

"Ribadiamo con forza che il nostro consigliere resterà in minoranza. Non accettiamo la scelta fatta dal nostro candidato. La nostra posizione, da sempre chiara e limpida, a differenza degli altri"

Domani consiglio comunale a Volla, comune in dissesto finanziario e con l’ennesima Giunta varata da poche settimane. Tante le polemiche che hanno accompagnato questa ultima fase dell’esperienza amministrativa del sindaco Di Costanzo: tutti contro tutti o anche peggio, “tutti con tutti”.

E proprio l’ultima clamorosa acquisizione ha lasciato interdetti gli addetti ai lavori e non pochi cittadini: Domenico Perdono, uomo di punta di Siamo Volla, lista civica di opposizione, entra nella squadra amministrativa vollese al nuovo “impasto” della giunta “galleggiante”, quasi alla deriva, di Giuliano Di Costanzo.

E allora proprio per chiarire la propria posizione il direttivo del gruppo politico Siamo Volla, con una nota stampa, diffonde la propria posizione politica, cosa che farà anche questo venerdì sera nel corso della pubblica assise.

“In data 11 novembre 2023, il sindaco Giuliano di Costanzo ha nominato l’ennesima giunta comunale. Tra gli neo assessori c’è Domenico Pedono, presente nella liste Siamo Volla, con Aprea candidato sindaco.

Ad oggi la nostra azione e le nostre scelte – si legge nella dichiarazione – ci rendono un opposizione reale, siamo sempre stati presenti in consiglio comunale per appuntamenti importanti e non abbiamo mai fatto leva sulle difficoltà di questa amministrazione.

Nel corso di questi due anni, abbiamo dato il massimo contributo, dimostrandoci opposizione costruttiva, ma avere un proprio candidato in giunta è altra cosa. E a tal proposito ribadiamo con forza che il nostro consigliere resterà in minoranza. Non accettiamo la scelta fatta dal nostro candidato, Domenico Perdono, al quale auguriamo il meglio, ma che non lo consideriamo più nel nostro gruppo politico“.

In conclusione la comunicazione di Siamo Volla rimarca ancora una volta la loro “chiara e limpida” posizione nei confronti dell’amministrazione.

“C’è da dire che però restiamo basiti nel leggere un manifesto politico che chiede la nostra posizione, da sempre chiara e limpida, a differenza degli altri. Terminiamo chiedendo agli amici di minoranza ed al nostro candidato sindaco Aprea, cosa ne pensano loro dell’ennesima fuga dal progetto politico elettorale, visto che ad oggi poco è stato detto”.

Pasquale Cirillo