Blitz dei carabinieri ad Afragola, droga “straniera” e un kalashnikov: sei persone in manette tra cui un minorenne

Nella lotta serrata contro la criminalità organizzata ad Afragola, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno portato a termine un blitz. Colpendo duramente le dinamiche criminali presenti nel territorio. Sei individui, tra cui un minorenne, sono stati tratti in arresto, mentre le perquisizioni hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti di provenienza “straniera” e armi, tra cui un kalashnikov.

Blitz dei carabinieri ad Afragola, droga “straniera” e un kalashnikov

L’operazione è stata orchestrata con grande rapidità, impedendo qualsiasi tentativo di fuga da parte dei sospettati. Le zone coinvolte nelle perquisizioni sono state Parco Sant’Antonio, via Calvanese e vicolo Maiello.

Il blitz ha preso avvio con l’arresto di due individui che, secondo le autorità, erano coinvolti in attività sospette, entrando ed uscendo ripetutamente da un portone, e mostravano un particolare interesse per un’Alfa 147 parcheggiata nella zona. Contemporaneamente, una squadra del nucleo investigativo ha avviato perquisizioni nella zona, mentre altri militari sono entrati nel palazzo di via Calvanese.

Sei persone in manette tra cui un minorenne

La perquisizione nell’abitazione di vicolo Maiello ha sorpreso quattro persone, tra cui un minorenne di 17 anni, intenti a confezionare droga destinata alla vendita al dettaglio. Le sostanze stupefacenti rinvenute includono cocaina, hashish e marijuana, con un peso complessivo di un chilo, oltre a una somma contante di 6mila euro, sequestrata sul posto.

La seconda perquisizione ha portato al rinvenimento di un kalashnikov e munizioni nascoste in un’auto, appartenente ai due individui fermati in strada. Ulteriori indagini hanno rivelato la presenza di due pistole con il relativo munizionamento, nascoste nel sottotetto dell’abitazione di via Calvanese. Gli arrestati per reati legati al traffico di droga sono Raffaele Iorio, Gennaro Antonio Maiello, Pietro Marino e il minorenne coinvolto. Gli arrestati per le armi sono Giordano Oreste e Ciro Iorio.