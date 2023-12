Castellammare, l’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero conferma: disponibile all’accordo per il nuovo sistema di varo

“Nell’audizione in commissione Difesa, dell’amministratore delegato di Fincantieri dott. Pierroberto Folgiero, ho chiesto chiarimenti sulle prospettive dello stabilimento di Fincantieri di Castellammare di Stabia, anche in virtù della sua funzione sempre più duale civile-militare, in particolar modo riguardo agli investimenti pubblici e privati sul cantiere“. Lo dichiara il deputato Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa.

Castellammare, l’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero in audizione

Nei giorni scorsi sono apparsi timori e dubbi da parte dei lavoratori. Sono soddisfatto di aver avuto conferma di impegni certi da parte dell’ad sulle intenzioni dell’azienda nell’investire sul cantiere”. “Molto positiva – conclude Graziano – la sua disponibilità a firmare al più presto l’accordo con le istituzioni per il nuovo sistema di varo che può rendere Castellammare molto più competitiva.

Disponibile all’accordo per il nuovo sistema di varo

Se l’azienda ha confermato gli impegni sullo stabilimento, è l’ora di avere risposte certe da parte delle istituzioni per non far mancare al territorio campano il supporto necessario per rafforzare e consolidare un importante presidio di lavoro, di legalità e di sviluppo”.