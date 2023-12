Meteo in Campania, si cambia ancora: temperature in forte calo e precipitazioni. In Italia è atteso il “Big Snow”

La situazione meteo in Campania e in molte altre regioni meridionali d’Italia è destinata a subire un significativo cambiamento nei prossimi giorni, con un brusco calo delle temperature e precipitazioni intense.

Meteo in Campania, si cambia ancora

Attualmente, molte nubi persistono su Molise, Campania, Puglia centrosettentrionale, Basilicata e Calabria tirreniche, così come sulla Sicilia nordorientale, con possibilità di lievi precipitazioni. Tuttavia, è previsto un miglioramento a fine giornata sulle coste e sull’immediato entroterra campano, con un cielo che si presenterà sereno o al più velato nel resto del meridione.

L’aspetto più rilevante delle prossime ore sarà il crollo delle temperature, caratterizzato da un’aria fredda di matrice polare pronta a invadere il territorio italiano. Le temperature, che oggi hanno raggiunto valori record fino a 27°C, caleranno in modo diffuso dal pomeriggio, con un deciso cambiamento climatico previsto ovunque a partire dalla sera.

Temperature in calo e precipitazioni attese

Nelle prossime giornate, le precipitazioni saranno un elemento significativo del quadro meteorologico. Dal pomeriggio, a partire dalle Alpi, sono attese precipitazioni intense sul Nord-Est, estendendosi poi alle regioni tirreniche. La quota neve inizierà intorno ai 1500 metri, ma calerà significativamente fino a circa 500-600 metri, coinvolgendo anche l’Appennino settentrionale.

Le Alpi saranno investite da un’intensa nevicata, con accumuli previsti oltre il mezzo metro. In Italia, regioni come il Friuli, il Tirolo e la Slovenia vedranno accumuli significativi, contribuendo all’inizio della stagione sciistica con copiose nevicate.

In Italia è atteso il “Big Snow”

Domenica 3 dicembre sarà la giornata più fredda, con estese gelate al mattino al Centro-Nord e massime che difficilmente supereranno i 4-5 gradi al Nord e i 7-10°C al Centro. Al Sud, le temperature scenderanno da attuali 25 gradi a circa 15-17, con un calo ovunque molto marcato, fino a 10-15 gradi.

Lunedì 4 dicembre sarà caratterizzato dall’incontro tra una perturbazione atlantica e l’aria polare giunta nel weekend. Sulla Pianura Padana occidentale, in particolare, è atteso un “Big Snow” con una diffusa nevicata in pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Questo evento potrebbe regalare una sorpresa con un manto bianco di circa 5-8 cm, offrendo un suggestivo spettacolo in diverse città, incluso Milano.