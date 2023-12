Sparò in strada a Cercola lo scorso marzo: 15enne individuato e posto in comunità

I militari della tenenza di Cercola hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in merito alla detenzione e al porto in luogo pubblico di un'arma da fuoco

Nella serata di ieri, i Carabinieri della tenenza di Cercola hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un ragazzo quindicenne. Lo scorso marzo, nel comune di Cercola esplose colpi di arma da fuoco in strada.

Le indagini, condotte dai militari della tenenza di Cercola e coordinate dalla Procura per i Minorenni di Napoli, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane in merito alla detenzione e al porto in luogo pubblico di un’arma da fuoco.

Si ritiene che il quindicenne abbia utilizzato l’arma durante una scorreria armata, sparando due colpi in prossimità di un gruppo di persone e colpendo un’auto parcheggiata in via Matilde Serao, all’altezza del civico 12, nell’area del complesso di edilizia popolare a Caravita, Cercola.

Il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha emesso l’ordinanza di collocamento in comunità come misura cautelare per il minore. Questa decisione mira a proteggere sia il giovane coinvolto che la società da possibili rischi legati al suo comportamento.

Il collocamento in comunità è una misura che mira a offrire un ambiente controllato e strutturato per il recupero e la rieducazione del minore. Durante il periodo di collocamento, il ragazzo sarà sottoposto a un programma specifico volto a indirizzarlo verso un percorso di riabilitazione.