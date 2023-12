Striano, defibrillatori installati e circa 50 tra docenti e personale ATA istruiti all’utilizzo

Si è svolto il 30 Novembre, all’Istituto Comprensivo “A. D’Avino” di Striano, il Training tecnico per docenti e personale ATA, organizzato da AUEXDE FORMA, la divisione specializzata nella formazione e training, parte integrante della società AUEXDE, leader nella creazione di progetti di cardioprotezione.

Si è concluso così il dettagliato lavoro che l’istituto, nella figura della dirigente D.ssa Fortunata Salerno, coadiuvata dalla referente alla formazione D.ssa Lisa Migliaro, ha messo a punto per garantire la sicurezza in tutti i plessi dell’Istituto, in linea con quanto definito nella Legge 116/2021 che sancisce l’obbligatorietà dei defibrillatori per le scuole primarie, scuole secondarie, scuole di infanzia e università.

Defibrillatori installati e circa 50 tra docenti e personale ATA istruiti all’utilizzo

Durante il training tecnico sono state mostrate le manovre per la rianimazione cardiopolmonare e apprese tutte le nozioni utili al corretto utilizzo del defibrillatore e l’efficace gestione nel tempo.

Trasmettere i concetti base del primo soccorso e istruire sull’uso corretto dei defibrillatori al personale docente e al personale ATA all’interno delle scuole, è estremamente vantaggioso per garantire una risposta efficace in caso di emergenza cardiaca.