Vesuvio Oplonti a caccia dell’ottavo sigillo con Matese

Tutto pronto al palazzetto di via Capuozzo, a Torre Annunziata, per la sfida tra Co Ge Vesuvio Oplonti e FAAM Matese. La formazione di casa, allenata da coach Ciro Alminni, dovrà provare a superare la formazione di Piedimonte Matese per continuare a consolidare la propria classifica. Dopo le sconfitte nelle prime tre uscite stagionali, le ospiti hanno messo in fila cinque successi, conquistando quindici punti, sei in meno della Vesuvio Oplonti che dopo otto turni è ad un punto dalla vetta, occupata dalla Start Volley Bisceglie.

Nel pre-partita, nel corner interviste è stata protagonista Brunella Esposito: “Affrontiamo una squadra in salute, capace di raccogliere successi importanti. Noi continuiamo a guardare al lavoro che stiamo facendo di settimana in settimana convinte che tutto dipenda dalla nostra capacità di mettere il campo le migliori prestazioni possibili”.

In una gara difficile sarà importante il fattore campo: “Contiamo sul calore del nostro pubblico al quale rivolgiamo l’invito ad essere presente, al nostro fianco, per continuare questa esperienza così entusiasmante”.

La gara sarà preceduta da una serie di eventi che coinvolgeranno tantissimi giovani. Alle 16.30, durante la fase di riscaldamento delle atlete, il palazzetto ospiterà la manifestazione di consegna delle divise alle tredici formazioni che parteciperanno alla quinta edizione del Trofeo Vesevus, la competizione promossa dalla Vesuvio Oplonti Volley giunta alla sua quinta edizione.

Subito prima del match è prevista anche la consegna del Premio Vesuvio Oplonti all’imprenditore Vincenzo Setaro, rappresentante del Pastificio Fratelli Setaro. “E’ nostra intenzione – ha sottolineato il presidente Angelo Cirillo – allargare la famiglia della Vesuvio Oplonti Volley a tutte le donne e gli uomini che condividono con noi l’orgoglio di rappresentare in Italia e all’estero il nostro territorio”.

Al palazzetto continua l’ingresso libero. On line sarà possibile seguire la gara attraverso i canali social della Vesuvio Oplonti Volley.