Debacle Santa Maria, al Comunale passa anche il Buccino

Il Santa Maria la Carità all’orizzonte vede ancora buio, la compagine di mister Messina passa con le reti di Oliveira e Boglic.

I padroni di casa si presentano all’incontro con Borrelli tra i pali, in difesa torna capitan Vallefuoco dopo aver scontato le due giornate di squalifica, D’Oriano, Cascone, Esposito, centrocampo a La Torre, Coppola e D’Oriano Gerardo, attacco a De Simone, Senatore e Reda.

Il tecnico dei rossoneri schiera Furlan, Acka, Mammoliti, Della Casa, Boglic, Bisceglie, Strianese, Sansone, Trimarco, Salim e Oliveira

Il Buccino Volcei non esita un attimo e inizia subito con la marcia dentro, Borrelli dopo tre minuti si distende per neutralizzare il fendente dalla destra. Gli ospiti schiacciano gli uomini in maglia bianca e al 13’ trovano la via del gol, Salim pennella al centro dell’area, Oliveira prende il tempo a tutta la difesa e supera Borrelli.