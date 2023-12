Sono trascorsi oltre dieci anni dall’ultima gara casalinga di Mazzarri come allenatore del Napoli, dopo la vittoria di Bergamo, gli azzurri vogliono ripetersi e sono a caccia di un successo casalingo che manca da settembre. Archiviata la giornata di Champions, con la sconfitta al Bernabeu per 4 a 2 e con la qualificazione agli ottavi ancora da conquistare, al Maradona arriva la capolista, almeno fino ad ieri.

Per il Napoli sono stati giorni di avvicinamento travagliati alla gara contro l’Inter: Mazzarri non ha partecipato alla conferenza stampa pregara a causa di in influenza, inoltre si avverte nell’aria la sensazione che quest’anno la squadra azzurra non sia pienamente nel vivo delle competizioni. Questo pensiero potrebbe però cambiare con una convincente vittoria contro i nerazzurri, i quali insieme alla Juventus stanno primeggiando in campionato e dovranno vincere al Maradona se vorranno tornare in vetta.

Il Napoli vincendo si troverebbe a sei punti dalla Juve capolista e a cinque dai nerazzurri, potendo così rientrare in corsa per difendere il titolo.

Venendo alla gara che ci aspetta stasera sarà sicuramente un match di primo livello. L’Inter sta dimostrando un ottima solidità e ha trovato nella coppia Lautaro-Thuram un duo temibile per ogni difesa. Nel Napoli il dubbio più grande è quello sulle condizioni di Zielinski, il centrocampista polacco dovrebbe farcela, ma in caso di forfait è già pronto Elmas a sostituirlo. Sul nodo portiere, di cui si è discusso in settimana, Meret dovrebbe partire titolare. Osimhen è pronto a ritornare titolare dall’inizio.

All’allenamento di ieri, in vista della gara di questa sera, Alessandro Zanoli non si è allenato per una lombalgia. Non una buona notizia per Walter Mazzarri, che già dovrà rinunciare a Mario Rui e Olivera.

NAPOLI (4-3-3) – probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Mazzarri

INTER (3-5-2) – probabile formazione: Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Michele Mercurio