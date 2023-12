“La Juve Stabia esprime il miglior calcio del girone”, il commento del tecnico dei sanniti

Guido Pagliuca: "Questa è la vittoria del gruppo: grande stadio, grande vittoria per Castellammare. È una vittoria per la nostra gente"

Nel post partita in sala stampa a commentare la gara che ha visto la vittoria degli stabiesi, di misura, ma con un prestazione concreta e convincente, si sono alternati alcuni dei protagonisti del derby campano.

Il primo ai microfoni è stato mister Matteo Andreoletti che ha guidato i sanniti: “E’ stata una partita dove ha regnato l’equilibrio. Bella prestazione del portiere della Juve Stabia. Se avessimo pareggiato non avremmo rubato niente. La Juve Stabia esprime il miglior calcio del girone, squadra molto tecnica. Comunque è stata una partita decisa da episodi. Dopo il gol la Juve Stabia è stata più conservativa, nel finale siamo stati più intensi con quattro attaccanti. Potevamo essere più verticali nel primo tempo.

Questa era una partita importantissima, resta comunque un campionato equilibrato, il gap attuale si può colmare. Il Benevento esce da questo campo sconfitto ma migliore. Domenica avremo un altro derby con l’Avellino, dobbiamo essere concentrati per vincere”.

Poi è stata la volta del tecnico degli stabiesi Guido Pagliuca: “Questa è la vittoria del gruppo: grande stadio, grande vittoria per Castellammare. È una vittoria per la nostra gente.

È stata una partita molto tattica, nel finale ci siamo abbassati dato che il Benevento ha messo tutti gli attaccanti. Noi dobbiamo giocare con coraggio quando siamo in vantaggio. Questo è un processo di crescita da luglio.

Il Benevento è una squadra molto forte, – continua mister Pagliuca – ha fatto una buona gara e giocherà per il campionato fino alla fine, ma noi vogliamo fare il nostro percorso, senza fare la corsa sul Benevento. Per me il Benevento è la squadra più forte del girone, è il Catanzaro dello scorso anno.

Non immaginavo Bellich capocannoniere a questo punto della stagione. Il primo posto in classifica non è solo merito della difesa che ha subito pochi gol, ma di tutta la squadra a cominciare da Candellone. La vittoria di oggi non cambia niente, dobbiamo lavorare ogni giorno con la stessa intensità. Castellammare merita il grande spettacolo di oggi visto anche sulla RAI.

Rimarco l’importanza del nostro gruppo, è la vittoria dei nostri ragazzi ottenuta con umiltà e impegno. Oggi forse c’era più pressione, ma ci siamo divertiti giocando bene.

A commentare la partita è poi arrivato Alberto Gerbo, capitano della Juve Stabia: “Siamo tutti contenti dei risultati che stiamo ottenendo. È davvero bello vedere il Menti pieno, abbiamo un legame particolare con i tifosi.

Siamo stati bravi a sfruttare l’occasione da palla inattiva, dobbiamo avere spunti anche da questa partita per migliorare. Giocare in questa Juve Stabia mi diverte e mi fa stare bene. Con mister Pagliuca giochiamo bene con il suo possesso palla, diverso rispetto a quello dello scorso anno, questo il suo pregio.

Domenico Ferraro