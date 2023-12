La Juve Stabia vince il derby col Benevento e si conferma sempre più capolista

Trionfo della Juve Stabia nel big match del Menti: i gialloblù sconfiggono il Benevento per 1-0 con gol di Bellich nel primo tempo. Il Beckembauer stabiese risulta ancora match winner con il suo quinto gol stagionale, attualmente capocannoniere della squadra.

Dopo un primo tempo con poche altre occasioni, la ripresa decolla: la Juve Stabia avrebbe potuto raddoppiare con una gran traversa di Romeo, poi Thiam difende il vantaggio con due grandi parate sugli avanti ospiti.

La capolista prova la fuga e attende il risultato del Picerno

La Juve Stabia ora è sempre più capolista con 35 punti con la migliore difesa dei campionati professionistici (solo 5 gol presi e nessuno in casa), un bene rifugio che ha resistito al crash test del Benevento, che esce a testa bassa dal Menti, nonostante nel finale abbia schierato in campo tutta l’artiglieria offensiva. Nel prossimo turno la Juve Stabia è attesa dalla trasferta di Crotone.

Il vantaggio stabiese e poco altro nel primo tempo

La Juve Stabia si schiera con il 4-3-2-1, in attacco Candellone con Romeo e Piscopo a supporto. In difesa Andreoni al posto di Baldi. Il Benevento risponde con il 3-5-2: in attacco la coppia Ferrante-Bolsius.

Al 13′ alla prima vera offensiva, Juve Stabia in vantaggio: punizione da destra in area di Mignanelli e Bellich la mette dentro in mischia. Schema dei gialloblù già visto varie volte in partita.

Un gran punizione diretta di Ferrante dai 20 metri, al 23esnimo: il siluro viene deviato in angolo da Thiam in volo plastico. Il Benevento cerca il dominio del gioco e prova ad alzare il baricentro della manovra.

Entrambe le squadre prediligono il fraseggio e la costruzione della manovra dal basso, poche le verticalizzazioni in un match molto tattico. Nessuna altra azione di rilievo nel primo tempo che termina con le Vespe in vantaggio per 1-0.

Ripresa a ritmo serrato: il Benevento ci prova, ma le Vespe chiudono tutto e cercano il raddoppio

La ripresa inizia con una buona occasione per la Juve Stabia al 12′, gran tiro di Andreoni dalla distanza e Paleari si salva in angolo. Al 15′ incursione di Mignanelli sulla sinistra, il suo diagonale incoccia il palo esterno.

Le azioni si susseguono e al 19′ gran parata di Paleari su testa di Buglio da azione da punizione. Al 20′ la Juve Stabia si ripete e va vicino al raddoppio: Romeo si libera dal limite dell’area ospite, il suo tiro incoccia la traversa ma sul rimbalzo la palla finisce sulla linea di porta e il portiere para.

Il match si alza di giri, il Benevento al 23′ inserisce Marotta in attacco al posto del mediano Agazzi; la Juve Stabia fa uscire Buglio inserendo il difensore Baldi al 26′.

Al 30′ Karic del Benevento costringe Thiam a una gran parata su un bolide da dentro l’area.

Il Benevento tenta il tutto per tutto negli ultimi 15 minuti con quattro attaccanti in campo. Il finale di gara è al cardiopalma, il Benevento spinge e la Juve Stabia è ermetica in difesa. Al 48′ in pieno recupero Pinato spreca l’occasione per il pari mettendo fuori in area davanti a Thiam. Il finale è 1-0 per le Vespe

Tabellino

JUVE STABIA (4-3-2-1): Thiam 8; Andreoni 6.5, Bachini 6.5, Bellich 7, Mignanelli 6.5; Meli 6 (35′ st Gerbo 6), Leone 7, Buglio 6.5 (26′ st Baldi 6) ; Romeo 6.5, Piscopo 6 (45′ st Folino sv) ; Candellone 6.

Allenatore: Guido Pagliuca 7.

BENEVENTO (3-5-2): Paleari 6.5; El Kaouakibi 5.5 (31′ st Ciano 6) , Capellini 5.5, Berra 6; Improta 5.5, Karic 6.5, Talia 5.5 (9′ st Pinato 5), Agazzi 5.5 (23′ st Marotta 5.5), Benedetti 6 (31′ st Masciangelo 5) ; Bolsius 5.5, Ferrante 6.

Allenatore: Matteo Andreoletti 5.5.

Arbitro: Nicolini di Brescia 7

Guardalinee: Giuggioli – Boggiani

Marcatori: 13′ pt Bellich (JS)

Ammoniti: Buglio (JS), Karic ( B), Bachini (JS), Piscopo (JS) , Ferrante (B)

Note: spettatori 4.700 . Angoli 2-8. Recupero: 1′ pt- 4′ st.

Domenico Ferraro