Torre del Greco: sorpreso con la droga ed arrestato un 43enne corallino

Nello serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, in via III traversa Teatro, hanno notato una persona che si è avvicinata con atteggiamento circospetto ad un secondo soggetto. A quel punto è scattato un servizio di osservazione che in breve ha trovato positivo riscontro.

Ed infatti l’uomo in attesa, dopo aver prelevato un involucro dietro ad un muretto, lo ha consegnato alla persona che nel frattempo lo aveva raggiunto, ricevendo in cambio una banconota.

Gli agenti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’indagato che l’acquirente. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di due involucri di marijuana appena acquistata mentre il lo spacciatore è stato trovato in possesso di 44 stecche di haschish del peso di circa 70 grammi e di 210 euro.

Pertanto, un 43enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.