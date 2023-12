Cardiologia dell’ospedale di Boscotrecase, dal 1 dicembre emodinamica operativa h24, 7 giorni su 7: ecco il nuovo modello organizzativo

Un nuovo modello organizzativo che cambia radicalmente le modalità di intervento per la gestione e il trattamento dei pazienti affetti da infarto del miocardico stemi e nstemi

Dal primo dicembre 2023 il servizio di emodinamica presso la cardiologia dell’ospedale di Boscotrecase diretto da Giuseppe Lombardi, ha esteso la propria attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un nuovo modello organizzativo che cambia radicalmente le modalità di intervento per la gestione e il trattamento dei pazienti affetti da infarto del miocardico stemi e nstemi, con un abbattimento fino al 30% del rischio di mortalità per cause cardiache.

Cardiologia dell’ospedale di Boscotrecase, dal 1 dicembre emodinamica operativa h24, 7 giorni su 7

Un importante obiettivo reso possibile grazie al potenziamento delle risorse umane fortemente voluto della direzione strategica Asl Napoli 3 Sud con il direttore Giuseppe Russo, che ha dato impulso alle procedure per l’assunzione di dieci nuovi cardiologi destinati proprio al presidio boschese. Scelte il cui processo di realizzazione si è avvalso del supporto costante della direzione sanitaria di presidio.

Ecco il nuovo modello organizzativo

“L’attivazione dell’emodinamica h24 – spiega il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo – consente di dare risposte, in termini di servizi sanitari di qualità a un territorio molto vasto che comprende l’area vesuviana”.

“Proprio la posizione geografica del presidio – aggiunge il primario Attilio Varricchio – permette di estendere a un’ampia area i benefici dell’angioplastica primaria, una tecnica la cui efficacia, peraltro, è fortemente legata al tempo di intervento. In altre parole la disostruzione dell’arteria coronarica che se occlusa è responsabile dell’infarto stemi e nstemi”.