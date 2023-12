A Gragnano contributi per lo sviluppo economico, il sindaco Nello D’Auria: “Incentiviamo la creazione di nuove attività commerciali”

“Un contributo concreto dal Comune per interventi a sostegno dello sviluppo economico del territorio. Il Comune di Gragnano ha erogato 10mila euro a due beneficiari, all’esito di un apposito bando per agevolare la creazione di nuove realtà commerciali in città. Un’iniziativa importante per mettere in mostra la sensibilità dell’amministrazione nei confronti di chi decide di investire sul nostro territorio”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, a seguito della liquidazione a due beneficiari dei contributi per lo sviluppo economico.

A Gragnano contributi per lo sviluppo economico

“Ci siamo impegnati a fondo sin da subito, in sinergia con l’assessore alle Attività produttive Luca De Riso, per sostenere il commercio e favorire l’insediamento di nuove attività commerciali, linfa vitale dell’economia e del turismo sui nostri territori. – prosegue il sindaco D’Auria – E la ferma volontà dell’amministrazione di contribuire alla nascita di nuove realtà è un segnale forte, che va nella direzione di incentivare chi fa impresa puntando sul nostro territorio.

“Incentiviamo la creazione di nuove attività commerciali”

Il commercio – conclude il sindaco D’Auria – rappresenta l’anima dell’economia e, anche grazie alla sinergia costante e quotidiana con la nostra amministrazione comunale, insieme abbiamo creato un argine contro la criminalità organizzata, infondendo nei privati la fiducia nell’investire a Gragnano, terra di legalità e di lavoro”.