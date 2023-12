Meteo in Campania, cielo nuvoloso e piogge in arrivo domani 5 dicembre: una perturbazione atlantica influenzerà l’intera regione

La perturbazione porterà una copertura estesa del cielo, con piogge più probabili prima in Campania e successivamente nel resto della regione

Le prossime giornate porteranno significativi cambiamenti meteo in Campania, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che influenzerà l’intera regione.

Meteo in Campania, cielo nuvoloso e piogge in arrivo domani 5 dicembre

Nel Nord Italia, una perturbazione atlantica causerà precipitazioni dal pomeriggio, con possibilità di neve fino in pianura. La temperatura sarà gelida. Nel Centro, nonostante la diminuzione della pressione, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Nel Sud, cielo molto nuvoloso in Sicilia e Sardegna, ma poco nuvoloso nelle altre regioni. Il clima sarà più freddo rispetto ai giorni precedenti.

Una perturbazione atlantica influenzerà l’intera regione

Al Nord, si registreranno le ultime nevicate in pianura su bassa Lombardia e in Emilia, con piogge sul Triveneto e nubi irregolari nel resto della regione. Nel Centro, una perturbazione causerà piogge diffuse su Toscana, Umbria e Lazio, con nevicate sugli Appennini dai 1300 metri. Nel Sud, la perturbazione porterà una copertura estesa del cielo, con piogge più probabili prima in Campania e successivamente nel resto della regione.

Il clima complessivamente freddo caratterizzerà le giornate, e sarà importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione, soprattutto per chi si trova nelle zone interessate da precipitazioni e nevicate.