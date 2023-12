Napoli, gambizzato dopo aver commesso una rapina in appartamento: arrestati due fratelli. Il colpo fruttò 800 euro

I due sono gravemente indiziati del delitto di rapina aggravata, commessa in concorso ai danni di una madre e di suo figlio

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di due fratelli, Carlo Caccavale, di 53 anni, e Michele Caccavale, di 43 anni. I due sono gravemente indiziati del delitto di rapina aggravata, commessa in concorso ai danni di una madre e di suo figlio.

Napoli, gambizzato dopo aver commesso una rapina in appartamento

L’episodio risale alla notte del 24 gennaio 2023, quando i fratelli Caccavale si sarebbero introdotti nell’abitazione delle vittime, situata nello stesso stabile di residenza. Forzando la porta d’ingresso, avrebbero minacciato e strattonato le vittime, costringendole a consegnare la somma di 800 euro in contanti.

Il giorno successivo alla rapina, Carlo Caccavale è stato colpito con due colpi d’arma da fuoco alla gamba destra. Il ferito è stato immediatamente trasportato all’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove gli è stata diagnosticata una frattura pluriframmentaria e scomposta di tibia e perone.

Arrestati due fratelli. Il colpo fruttò 800 euro

Le indagini sono ancora in corso per individuare gli autori del ferimento a carico di Carlo Caccavale e per accertare se la rapina e l’agguato siano eventi collegati, considerando che sono avvenuti a distanza di poche ore l’uno dall’altro.

Ora le autorità continueranno a lavorare per gettare luce su tutti gli aspetti di questo complesso caso. La custodia cautelare in carcere è stata disposta per garantire la sicurezza pubblica e impedire eventuali tentativi di fuga degli indagati.