Il Sud Locomotiva d’Europa, convegno ad Ercolano: “Nuovo Piano di Evacuazione Rischio Vesuvio”

Ripopolare le aree interne della Campania in caso di emergenza da eruzione vulcanica. È una proposta di Legge di cui si parlerà a Villa Campolieto ad Ercolano, l’11 dicembre dalle 16.30 alle 19.30 nell’ambito del convegno Il Sud Locomotiva d’Europa – Nuovo Piano di Evacuazione Rischio Vesuvio, organizzato dall’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud aree fragili e isole minori.

L’Intergruppo è un momento di aggregazione al di là di ogni schieramento politico per svolgere attività di iniziativa parlamentare finalizzata alla produzione di atti normativi. Conta circa 51 parlamentari afferenti a tutte le forze politiche e un tavolo tecnico composto da 8 commissioni: oltre 110 esponenti che rappresentano tutte le categorie professionali, imprenditoriali, accademici e terzo settore, con l’obiettivo di dar voce ai diversi mondi che animano l’Italia e tutelare le aree fragili del Paese. Il convegno dell’11 dicembre sarà l’occasione per parlare di una Legge delega che sarà presentata al governo con l’obiettivo di aggiornare il piano di evacuazione in caso di eruzione del Vesuvio, facendo sì che la popolazione non sia trasferita, secondo le attuali disposizioni, in altre Regioni del Nord Italia, ma venga diretta nelle aree interne della Regione Campania, trasformando così un’emergenza in un’opportunità.

La proposta di Legge parte da un progetto di Enzo Coronato, un componente dell’Intergruppo, durato ben 15 anni di studi, durante i quali ha censito 180.000 alloggi disponibili nella provincia di Benevento, Avellino e Caserta, descrivendo anche le procedure di trasporto degli sfollati.

Dopo la presentazione alla Camera il 24 luglio scorso, alla Fiera del Levante e successivamente alla Reggia di Portici, l’intergruppo, che ha presentato 19 emendamenti in occasione della Legge di Bilancio e altre precedenti proposte di Legge, è ormai una realtà:

“Nasce ufficialmente un nuovo canale tra la società civile e il Parlamento – spiega l’on. Alessandro Caramiello, presidente dell’Intergruppo – lungo il solco di un’unica area d’appartenenza geografica e al netto dei colori politici. Ci sarà molto da fare e non ci sottrarremo alle sfide che incontreremo“.

Al convegno seguirà la degustazione di prodotti d’eccellenza del territorio campano, offerti dal Club Terraviva, capitanato dall’artista Luigi Libra che da anni racconta una regione diversa, attraverso la musica, le bellezze e le bontà del nostro territorio. È un sodalizio ormai compiuto quello tra l’on. Caramiello e Luigi Libra, mosso dall’obiettivo comune di rilanciare le eccellenze del Sud Italia come volano della nostra economia.

Le aziende del Club Terraviva che daranno vita alla degustazione sono: Amoy caffè, Ambrosio Vini, Cillo Experience, Antica Pasticceria Del Giudice, Mario Gallucci Fabbrica di Cioccolato, Il Mulino della Signora, Frantoio Oleario Laureto, Azienda Vinicola La Guardiense, Caseificio La Regina dei Mazzoni, Casearia Lanza, Cantine Mariano Sabatino, Panetteria Rescigno, Tenuta Romano, Sapori Vesuviani, Pastificio F.lli Setaro, Azienda Agricola Viscardi.

Prenderanno parte al convegno

on. Alessandro Caramiello presidente Intergruppo

on. Annarita Patriarca segretario Intergruppo

on. Enrica Alifano segretario Intergruppo

on. Francesco Emilio Borrelli componente Intergruppo

dott. Enzo Coronato Fondazione Convivenza Vesuvio

on. Michele Cammarano presidente commissione speciale aree interne Regione Campania

ing. Paola Marone presidente nazionale Federcostruzioni

dott. Pasquale Lampugnale vicepresidente nazionale P.I. Confindustria

Saluti: dott. Gennaro Miranda presidente Fondazione Ente Ville Vesuviane; Luigi Libra artista e presidente Club Terraviva.

Conclusioni: Pino Aprile giornalista

Modera: Luca Antonio Pepe direttore CentroSud24. L’evento sarà seguito dalle telecamere del format televisivo In città di Lorenza Licenziati.