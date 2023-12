La Campania nella morsa del maltempo, domani 6 dicembre stop alle piogge: si temono temporali per il ponte dell’Immacolata

Le temperature subiranno lievi variazioni, con minime in aumento e massime senza particolari cambiamenti

Il quadro meteorologico in Italia, con particolare attenzione alla Campania, mostra un breve periodo di miglioramento seguito da una nuova perturbazione in arrivo. La situazione attuale vede precipitazioni sparse su diverse regioni, con nevicate sulle cime più alte dell’Appennino.

La Campania nella morsa del maltempo, domani 6 dicembre stop alle piogge

La giornata inizia con precipitazioni concentrate sul Lazio e l’Umbria, accompagnate da neve sopra i 1200-1300 metri in Appennino. Nel pomeriggio, le piogge persistono su Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, mantenendo invariata la quota neve. La serata porta un miglioramento con cieli nuovamente asciutti su tutti i settori centrali.

Nel mattino, una compatta nuvolosità attraversa il Sud, portando piogge su Campania, Puglia e le Isole Maggiori. Nel pomeriggio, le precipitazioni persistono su Campania, Molise e Sicilia, con aperture attese in Sardegna. La sera porta nuovamente condizioni di maltempo sulle regioni peninsulari, con nevicate previste sull’Appennino sopra i 1400 metri. Le temperature oscilleranno, con minime in aumento e massime generalmente stazionarie.

Si temono temporali per il ponte dell’Immacolata

La mattina inizia con piogge locali sulle zone adriatiche, mentre altrove il tempo è asciutto con ampie schiarite a Nord-Ovest. Nel pomeriggio, residui fenomeni si concentrano sulla Romagna, mentre il resto delle regioni gode di un maggiore soleggiamento. La sera e la notte vedranno un miglioramento generale, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Sia al mattino che al pomeriggio, si prevede un clima stabile con cieli poco nuvolosi, con qualche addensamento in più sul versante adriatico. Nel corso della serata e della notte, sono attese piogge sui settori adriatici, soprattutto lungo la fascia costiera, mentre sul versante tirrenico si avranno ampi spazi di sereno.

Il mattino porta piogge locali tra Calabria e Sicilia, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative. La sera e la notte vedranno un aumento della nuvolosità con piogge sparse e nevicate sopra i 1200-1500 metri, mentre Campania e Isole Maggiori resteranno in gran parte asciutte. Le temperature subiranno lievi variazioni, con minime in aumento e massime senza particolari cambiamenti.