Covid, in Campania il virus rialza la testa: casi in aumento del 12%. Molto basse le percentuali dei vaccinati

Secondo il report settimanale della Fondazione Gimbe, la Campania sta affrontando un aumento significativo dei nuovi casi di Covid – 19 e una situazione preoccupante in termini di vaccinazioni. Nella settimana dal 23 al 29 novembre, l’incidenza per 100.000 abitanti è aumentata a 45, registrando un peggioramento rispetto alla settimana precedente. L’aumento dei nuovi casi è del 11,9%, una tendenza che richiede una valutazione approfondita delle misure preventive attualmente in atto.

Covid, in Campania il virus rialza la testa: casi in aumento del 12%

Le cifre presentate nel report rivelano anche che la Campania è al di sotto della media nazionale per quanto riguarda i posti letto occupati da pazienti Covid-19, con un aumento del 2,8% in area medica e del 1,2% in terapia intensiva. Sebbene questa sia una notizia incoraggiante in termini di capacità ospedaliera, l’incremento dei nuovi casi sottolinea la necessità di mantenere elevata l’attenzione e di implementare misure aggiuntive per frenare la diffusione del virus.

Molto basse le percentuali dei vaccinati

Una delle sfide più significative evidenziate nel report riguarda le percentuali di vaccinazione nella regione. I dati mostrano una copertura estremamente bassa, con il 0% della popolazione under 60 anni vaccinata, ben al di sotto della media nazionale del 0,4%. Le percentuali salgono leggermente per le fasce di età successive: 0,5% per la popolazione 60-69 anni, 1,1% per la popolazione 70-79 anni e 1,2% per la popolazione over 80 anni. Tuttavia, anche queste cifre sono notevolmente inferiori rispetto alle medie nazionali corrispondenti (rispettivamente 3%, 5,4%, e 7,4%).

Il report sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per migliorare le coperture vaccinali, specialmente tra le fasce di popolazione più giovani, che attualmente mostrano una percentuale di vaccinazione preoccupantemente bassa. L’aumento dei nuovi casi rende urgente una risposta tempestiva e coordinata per proteggere la salute pubblica nella regione.