Storia, arte, cultura e tradizioni per L’incanto del Natale 2023 a Vico Equense

Spazio anche alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, Aiello: “Sarà gratis per tutti”

Spettacoli, arte, giochi, concerti e tradizioni. Tutto questo sarà l’incanto del Natale 2023 a Vico Equense. Ufficializzato dall’Amministrazione Comunale capeggiata dal sindaco Giuseppe Aiello, il programma di eventi vuole fondere in un’unica anima una miriade di eventi che traghetteranno cittadini e turisti verso il Natale e l’anno che verrà.

Con il fuoco dei falò dell’Immacolata si accenderanno i primi eventi poi dall’8 dicembre spazio alle mostre presepiali, alle presentazioni culturali e a “Borghi in Festa”. Poi, giovedì 14 dicembre, ci sarà l’inaugurazione della pista di ghiaccio in Piazza Marconi che sarà gratuita per tutti. Seguiranno le notti del commercio e i Villaggi del Gusto che ci proietteranno nella settimana che porta al Natale.

Tanti gli spettacoli per i bambini, come “Art & Fun” che saranno in programma anche nelle borgate collinari nei giorni a seguire. Tanti i concerti e i grandi eventi, soprattutto con il Capodanno in Piazza Umberto I assieme ad artisti e dj-set di fama nazionale, e con il Concerto di Capodanno al Cine teatro Aequa fino alla storica sfilata tradizionale delle Pacchianelle, giunta quest’anno alla 113esima edizione.

“Tradizione e arte si fonderanno per regalare a cittadini e turisti momenti indimenticabili – ha spiegato il sindaco Peppe Aiello -. Da pittoreschi festival gastronomici a spettacoli sotto le stelle, ogni evento sarà un tuffo nel cuore vibrante di questa comunità. Senza dimenticare le celebrazioni tradizionali, radicate nella storia di questa meravigliosa cittadina, come le Pacchianelle. Siamo certi che ogni momento di queste settimane sarà un ricordo incantato che porteremo tutti nel cuore”.

Questo il calendario completo:

7 dicembre

ore 18.15

borgata Ticciano – FUOCO DELL’IMMACOLATA – sagrato chiesa di S. Michele Arcangelo.

borgata Moiano – Falò dell’Immacolata “UN FUOCO D’AMORE” – sagrato chiesa di S. Renato seguiranno tombolata e degustazioni.

borgata Fornacelle – Falò dell’Immacolata piazzale chiesa di S. Pietro e Paolo – seguiranno eventi fino al 6 gennaio con programma a parte.

8 dicembre ore 18.00

Atrio comunale in C.so Filangieri, 98 – QUIZZETTONE a cura del Forum dei Giovani di Vico Equense.

Ore 20.00

Centro storico – Chiesa della Ss. Annunziata – Inaugurazione della Mostra storico-artistica “IL PRESEPE NAPOLETANO”

Ore 20.30

spettacolo “CUNTAMME NATALE…CANTANNE NATALE” viaggio in prosa e canto tra il Sacro e il Profano a cura dell’Ass. Teatro Mio e gruppo Aequaphonia. – La mostra, organizzata dall’Associazione Amici del Presepe di Vico Equense, sarà aperta tutti i week-end dal 08/12/2023 al 06/01/2024 e nei giorni festivi e prefestivi. ⌂

9 dicembre ore 12.00/22.00

Centro storico – “BORGHI IN FESTA” – Eventi promossi dalle associazioni territoriali:

Il Villaggio del Gusto

Dalle ore 12.00 alle ore 22.00 – Piatti tipici della tradizione natalizia napoletana, grandi artisti, mercatini natalizi, mostra-mercato di artigianato, casa di Babbo Natale;

– Piatti tipici della tradizione natalizia napoletana, grandi artisti, mercatini natalizi, mostra-mercato di artigianato, casa di Babbo Natale; Dalle ore 12.00 alle ore 20.00 – Laboratori creativi per bambini a cura dei “ Barattoli Cosmici” ;

– Laboratori creativi per bambini a cura dei “ ; Ore 19.30 e 21.30 – Live show di Miriam Rigione;

Live show di Ore 20.00 – Spettacolo di cabaret di Alessandro Bolide;

10 dicembre ore 11.00/22.00

Centro storico – “BORGHI IN FESTA” – Eventi promossi dalle associazioni territoriali:

Il Villaggio del Gusto

Dalle ore 12.00 alle ore 22.00 – Piatti tipici della tradizione natalizia napoletana, grandi artisti, mercatini natalizi, mostra-mercato di artigianato, casa di Babbo Natale;

– Piatti tipici della tradizione natalizia napoletana, grandi artisti, mercatini natalizi, mostra-mercato di artigianato, casa di Babbo Natale; Ore 11.00 – Visite guidate del Centro storico con partenza dall’atrio dell’Antico Palazzo Comunale;

– con partenza dall’atrio dell’Antico Palazzo Comunale; Dalle ore 12.00 alle ore 20.00 – Laboratori creativi per bambini a cura dei “ Barattoli Cosmici” ;

– Laboratori creativi per bambini a cura dei “ ; Ore 13.00 – Tombolata napoletana con Gerardo Amarante;

– Tombolata napoletana con Ore 17.30 – DJ SET a cura di Manuel De Simone.

Dal 10 dicembre

Libreria Ubik di Vico Equense – Mostra di opere eseguite site-specific dei maestri Raffaele Bavenni e Giovanni Manganaro.

12 dicembre ore 16.00

Borgo Santa Lucia Massaquano – Manifestazione “UNA LUCE PER SANTA LUCIA” scene presepiali nel borgo a cura della scuola I.C. Filippo Caulino.

13 dicembre – borgata Massaquano – Festeggiamenti in onore di Santa Lucia. Parrocchia di San Giovanni Battista.

14 dicembre ore 17.00

Piazza Marconi – EVENTO INAUGURALE DELLA PISTA DI GHIACCIO.

dalle ore 18.00 – borgata Moiano – “BORGHI IN FESTA” con la partecipazione delle borgate di Arola, Moiano, Montechiaro, S.M. del Castello, Seiano, Ticciano – Shopping fino a tarda sera, degustazioni, artigianato e spettacolo itinerante della “A paranza r’o Lione” – DJ set con i Notwins.

14 dicembre ore 18.00

Centro storico – Chiesa della Ss. Annunziata – Presentazione del libro dal titolo “ La notte della Stella” di Don Gennaro Matino a cura dell’associazione Amici del Presepe di Vico Equense.

15 dicembre ore 20.00

Chiesa della SS. Annunziata – CONCERTO promosso dalla Parrocchia Ss. Ciro e Giovanni.

16 dicembre dalle ore 19.30

Centro cittadino – Piazzale SS. Ciro e Giovanni – “IL FUOCO DELL’ATTESA” con spettacolo di musica popolare promosso dalla parrocchia dei SS. Ciro e Giovanni.

17 dicembre ore 11.00/24.00

Centro storico – “BORGHI IN FESTA” – Eventi promossi dalle associazioni territoriali:

Il Villaggio del Gusto e Notte del Commercio

Dalle ore 12.00 alle ore 22.00 – Piatti tipici della tradizione natalizia napoletana, grandi artisti, mercatini natalizi, mostra-mercato di artigianato, casa di Babbo Natale;

– Piatti tipici della tradizione natalizia napoletana, grandi artisti, mercatini natalizi, mostra-mercato di artigianato, casa di Babbo Natale; Ore 11.00 – Visite guidate del Centro storico con partenza dall’atrio dell’Antico Palazzo Comunale;

– con partenza dall’atrio dell’Antico Palazzo Comunale; Dalle ore 12.00 alle ore 20.00 – Laboratori creativi per bambini a cura dei “ Barattoli Cosmici” ;

– Laboratori creativi per bambini a cura dei “ ; Ore 13.00 – Tombolata napoletana con Marco Palmieri con le irruzioni di Annabella Severi ;

– Tombolata napoletana con con le irruzioni di ; Ore 19.00 – Spettacolo dell ’Uhanema Trio di Vincenzo Romano “Il Cantore Pellegrino”;

– Spettacolo dell di Vincenzo Romano “Il Cantore Pellegrino”; Fino alle ore 24.00 – Notte del commercio.

17 e 18 dicembre ore 16.00/20.00

Centro cittadino – Giardino della Ss. Trinità – “ART & FUN” spettacolare animazione per bambini di ogni età con animatori vestiti con abiti tipici del Natale. Elfi e Nataline organizzeranno il truccabimbi, manipolazione dei palloncini per tutti i partecipanti e regaleranno golose sorprese quali zucchero filato e popcorn. ⌂

18 dicembre ore 11.00/24.00

Centro storico – “BORGHI IN FESTA” – Eventi promossi dalle associazioni territoriali:

Il Villaggio del Gusto e Notte del Commercio

Dalle ore 12.00 alle ore 22.00 – Piatti tipici della tradizione natalizia napoletana, grandi artisti, mercatini natalizi, mostra-mercato di artigianato, casa di Babbo Natale;

– Piatti tipici della tradizione natalizia napoletana, grandi artisti, mercatini natalizi, mostra-mercato di artigianato, casa di Babbo Natale; Ore 11.00 – Visite guidate del Centro storico con partenza dall’atrio dell’Antico Palazzo Comunale;

– con partenza dall’atrio dell’Antico Palazzo Comunale; Dalle ore 12.00 alle ore 20.00 – Laboratori creativi per bambini a cura dei “ Barattoli Cosmici” ;

– Laboratori creativi per bambini a cura dei “ ; Ore 21.00 – Concerto acustico di Tony Tammaro ;

– Concerto acustico di ; Fino alle ore 24.00 – Notte del commercio.

18 dicembre ore 18.00

borgata Ticciano – Spettacolo “CUNTAMME NATALE…CANTANNE NATALE” viaggio in prosa e canto tra il Sacro e il Profano a cura di da Ass. Teatro Mio e gruppo Aequaphonia. ⌂

19 dicembre ore 16.30

Chiesa SS. Ciro e Giovanni – CONCERTO “NATALE IN MUSICA” coro dei bambini della Scuola dell’Infanzia G.B. della Porta, diretti dalla maestra Colomba Staiano.

19 dicembre ore 16.30

Sala delle Colonne Istituto SS. Trinità e Paradiso – “Il Natale oggi – Presentazione del Calendario 2024” – a cura dell’Ass. Aiparc Vico Equense.

19-23 dicembre ore 16.30/22.00

Centro storico – “BORGHI IN FESTA” – Eventi promossi dalle associazioni territoriali, in particolare:

20 e 21 dicembre ore 16.30/22.00 – “ I SAPORI E LE ARTI CONTADINE DI TICCIANO” – Piatti tipici della tradizione locale, mercatini natalizi, mostra-mercato di artigianato, casa di Babbo Natale;

Piatti tipici della tradizione locale, mercatini natalizi, mostra-mercato di artigianato, casa di Babbo Natale; 22 dicembre

Ore 11:00 – Visite guidate del Centro storico con partenza dall’atrio dell’Antico Palazzo Comunale;

– con partenza dall’atrio dell’Antico Palazzo Comunale; Ore 18:30 – Chiesa della Ss. Annunziata – “NATALE IN CORO”.

21 dicembre ore 16.30

Punto lettura Nati per Leggere – Biblioteca G.B. della Porta – TOMBOLATA DEI LIBRI per giocare e scoprire storie. Rivolto ai piccoli lettori e alle famiglie a cura dei volontari Nati per Leggere.

22 dicembre ore 15.00/19.00

borgata San Salvatore – “ART & FUN” spettacolare animazione per bambini di ogni età con animatori vestiti con abiti tipici del Natale. Elfi e Nataline organizzeranno il truccabimbi, manipolazione dei palloncini per tutti i partecipanti e regaleranno golose sorprese quali zucchero filato e popcorn. ⌂

23 dicembre ore 19.00

Atrio comunale in C.so Filangieri, 98 – “ALLERT COMEDY SHOW” – Evento per i giovani in collaborazione con il Forum dei Giovani.

23 dicembre/1 e 5 gennaio ore 19.00

Parrocchia Natività di Maria Vergine in borgata Pacognano – Rielaborazione e riadattamento della commedia “MISERIA E NOBILTÀ” a cura del gruppo teatrale parrocchiale “Gli Instabili”.

Dal 25 dicembre ore 17.00/20.00

Chiesa di San Vito – “ANDIAMO PER PRESEPI” visite allo “Scoglio” della Chiesa di San Vito.

25 e 26 dicembre ore 19.00

Auditorium “Luigi Guida” – borgata Massaquano ­– COMMEDIA “DON PASCA’ FA ACQUA A PIPPA” di Gaetano Di Maio a cura del gruppo teatrale RI_ECCOCI.

26 dicembre ore 20.00

Chiesa SS. Ciro e Giovanni – “CONCERTO DI NATALE”. Orchestra d’archi (13 elementi) Musica classica e per il Natale con voce solista. *

26 dicembre ore 20.00

Chiesa di S. Renato – borgata Moiano – “CONCERTO NOT ONLY GOSPEL”. Coro, voce solista e jazz band (18 elementi) – Classici Gospels internazionali.*

27 dicembre ore 15.00/19.00

borgata Ticciano – “ART & FUN” spettacolare animazione per bambini di ogni età con animatori vestiti con abiti tipici del Natale. Elfi e Nataline organizzeranno il truccabimbi, manipolazione dei palloncini per tutti i partecipanti e regaleranno golose sorprese quali zucchero filato e popcorn. ⌂

27 dicembre ore 20.00

Chiesa della Ss. Annunziata – CONCERTO “Le Musiche del Natale” a cura dell’Associazione culturale “Il canto della Sirena”.⌂

27 dicembre ore 20.30

borgata Ticciano presso salone ACLI – Commedia teatrale “TRE PECORE VIZIOSE” a cura della Compagnia teatrale “Nuj Rerimm o’ stess j”.

27/28 dicembre ore 15.00

borgata Bonea – IL PRESEPE VIVENTE DEI BAMBINI a cura dell’Associazione don Pinuzzo.

28 dicembre dalle ore 11.00/14.00

borgata Moiano – Chiesa S. Renato Vescovo – Laboratori con i bambini e pranzo.

28 dicembre dalle ore 15.00/19.00

borgata Moiano – “ART & FUN” spettacolare animazione per bambini di ogni età con animatori vestiti con abiti tipici del Natale. Elfi e Nataline organizzeranno il truccabimbi, manipolazione dei palloncini per tutti i partecipanti e regaleranno golose sorprese quali zucchero filato e popcorn. ⌂

28 dicembre ore 16.30

Punto lettura Nati per Leggere – Biblioteca G.B. della Porta – TOMBOLATA DEI LIBRI per giocare e scoprire storie. Rivolto ai piccoli lettori e alle famiglie a cura dei volontari Nati per Leggere.

28 dicembre alle ore 18.30

Chiesa della Ss. Annunziata – CONCERTO “InCanti di Natale” a cura del Coro Polifonico Santa Cecilia e Coro Aequano diretto dai maestri Anna e Cecilia Manganaro.

28/30 dicembre

Centro cittadino – VICACCIA 2023: Una Caccia Mitologica. Caccia al tesoro per i giovani, promosso da “APS Vico”:

28 dicembre ore 17.00/19.00 – Piazzale Siani– Serata Precaccia;

Serata Precaccia; 29 dicembre ore 20.00 e 30 dicembre ore 22.00 – Giornata della Caccia al Tesoro.

29-30 dicembre ore 16.00 – 22.00

Centro storico – “BORGHI IN FESTA” con la partecipazione delle borgate di Arola, Moiano, Montechiaro, S.M. del Castello, Seiano, Ticciano – Eventi promossi dalle associazioni territoriali: Degustazione tipica di ogni borgo, arte ed artigianato, mercatini natalizi, mostra-mercato di artigianato.

Venerdì 29 e sabato 30 dicembre ore 19.30

Salone oratoriano di San Vito – “BUONASERA, E ANCORA BUONASERA” un insieme di piccole storie così tanto false da sembrare vere a cura della “Filodrammatica di San Vito”.

31 dicembre 2023 ore 23.59

Piazza Umberto I – “CAPODANNO IN PIAZZA”. Concerto live con la band “Allerija” e a seguire disco ’70 -’80 -’90 con DJ set di Ivano Petagna, animazione a cura di Marco Pesacane. Conducono Francesco e Giovanna di Vikonos web radio. ⌂

1° gennaio 2024 ore 12.00

Aequa Cineteatrospazioarte – CONCERTO DEL PRIMO DELL’ANNO con orchestra sinfonica Musiche Valzer, Polke di Strauss, grande repertorio brillante classico – viennese con voce solista. *

1° gennaio 2024 ore 20.00

Parrocchia di S. Antonino Abate in borgata Arola – CONCERTO DI MUSICHE DELLA TRADIZIONE. Opere, Romanze e Canzoni*

1°- 6 e 7 gennaio ore 19.00

Auditorium “Luigi Guida” – borgata Massaquano –­ COMMEDIA “DON PASCA’ FA ACQUA A PIPPA” di Gaetano Di Maio a cura del gruppo teatrale RI_ECCOCI

5 gennaio 2024 ore 18.00

Centro cittadino – Chiesa Ss. Ciro e Giovanni – ARRIVO DEL CORTEO DEI MAGI DELLE PACCHIANELLE un momento di festa per i ragazzi promosso dalla parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni.

6 gennaio dalle ore 14.30

STORICA SFILATA DELLE PACCHIANELLE, 113ª EDIZIONE partenza dalla Chiesa di San Vito per il centro cittadino – presepe itinerante ispirato alla tradizione del ‘700 napoletano e composto da oltre trecento figuranti in processione.

6 gennaio ore 18.00

Piazzale Siani – TOMBOLATA a cura del Forum dei Giovani di Vico Equense.

7 gennaio ore 19.00

Chiesa di S. Vito – CONCERTO D’ARCHI a cura dell’Associazione Amici delle Pacchianelle – programma a parte.

“BORGHI IN FESTA” è un evento promosso dalle associazioni territoriali:

ACLI (Ticciano);

AICAST (Vico Equense e Moiano);

AMI (Montechiaro);

Gens Seja (Seiano);

Gruppo quartiere Vescovado (Centro Storico);

Punta del Vento (S.M.Castello);

Con la Parrocchia dei Ss. Ciro e Giovanni, la Parrocchia di S. Antonino (Arola), la Parrocchia di S. Renato (Moiano) e con la collaborazione di tutte le borgate.