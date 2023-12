Autouno Volley Napoli altro 3-0 in casa, Masella: «Faccio i complimenti alla squadra»

3-0 contro i Koala Mignon Chiara Dalba al PalaTorricelli di Pianura: match nel corso del quale l’allenatrice è riuscita a sperimentare diverse soluzioni in campo

Altra vittoria in casa per le ragazze del Volley Napoli allenate da coach Veronica Masella. Nel girone B del campionato di Serie C campano la squadra azzurra sale a quota 17 punti, consolidando il secondo posto alle spalle delle ragazze del GLS Salerno Guiscards a 18. La classifica prosegue con ABN V. Academy Agropoli-Paestum a 14.

Le parole di Masella sulla partita contro Koala

3-0 contro i Koala Mignon Chiara Dalba al PalaTorricelli di Pianura: match nel corso del quale l’allenatrice è riuscita a sperimentare diverse soluzioni in campo. «Voglio fare i complimenti alla squadra, perché è solo grazie a loro che io riesco a fare queste “prove”, perché sono loro ad essere in campo. Mi aiutano molto a provare delle situazioni differenti anche in partita». Queste le parole di coach Masella nel post partita.

Nel corso della sfida, infatti, l’allenatrice è riuscita anche a far esordire le Under che ha a disposizione. «Era una partita difficile sotto il profilo mentale, perché loro non sono una squadra di bassa classifica. Ma sono contenta perché le mie ragazze hanno reagito bene, siamo state sempre sopra. Hanno fatto ciò che dovevano fare, ossia portare a casa i tre punti», conclude così l’allenatrice.

Maria Musella sul match

Da evidenziare la prestazione della banda Maria Musella in questa sfida di campionato. «Penso che sia stata una prestazione positiva sia individuale che di squadra. Quando giochiamo in casa abbiamo il fattore campo dalla nostra parte, che incide dandoci una grossa mano. Siamo un gruppo che non si risparmia mai in allenamento e quindi siamo pronte anche ai vari cambi che pensa la nostra allenatrice». Queste le parole della giocatrice azzurra.