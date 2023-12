Il 16 dicembre Somma Vesuviana sarà città dello street food a base di prodotti locali

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana:

“I luogi saranno protagonisti di eventi dal grande richiamo. Apertura di vari monumenti come il Caastello del 1458, ma aeventi anche di strada. Il 16 Dicembre avremo Viviamo Somma con street food a base di prodotti locali con consumazioni gratuite. Domani, alle ore 18, al Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, presentazione del catalogo dedicato alla mostra – Due di Speranza – svoltasi con successo al Castello di Lucrezia D’Alagno”.

Rosanna Raia – Assessore al Commercio del Comune di Somma Vesuviana:

“Viviamo Somma, a 18 Km da Napoli, 30 minuti di auto da Pompei, 60 dalla Costiera Amalfitana. Il 16 Dicembre avremo un’intera giornata con mostre e street food a base di produzione locale, attività musicali e canore anche itineranti. Il nostro appello è di esserci. Somma è servita dal collegamento autostradale, tramite la supestrada 268, ma anche ferroviario con treni da Napoli e da Sarno”.

“Sarà un calendario di eventi davvero importanti. Il 16 Dicembre, l’evento – Viviamo Somma, voluto ed organizzato da AICAST, domani intanto presso il Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo si svolgerà la presentazione del Catalogo dedicato alla mostra – Due di Speranza – tenutasi presso il Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458. Domani, alle ore 18, presso la Sala del Cenacolo, saranno presenti anche del due artiste espositrici quali Olga Tkatchenko e Anna Maria Scalas. Anche quest’anno apriremo, nel periodo natalizio, il patrimonio culturale del paese. I vari siti saranno protagonisti di visite, saranno luoghi di eventi e manifestazioni per tutti i gusti”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Viviamo Somma sarà l’evento che si svolgerà il 16 Dicembre. Un evento voluto ed organizzato da AICAST di Somma Vesuviana. Tutti coloro i quali verranno a Somma Vesuviana, nel napoletano potranno ammirare mostre fotografiche e pittoriche ma potranno usufruire di consumazioni gratuite di prodotti locali presso punti street food ed anche di premi in buoni acquisto offerti dai commercianti.

Il 16 Dicembre Somma Vesuviana sarà città dello street food a base di prodotti locali

“Il 16 Dicembre sarà una Giornata del Commercio. Sarà una città aperta con una giornata di street – food cittadino. Durante tutto il giorno di Sabato 16 Dicembre, avremo un susseguirsi di iniziative con mostre fotografiche, mostre pittoriche, musica, ci sarà anche la Tombola scostumata. Poi nelle fasce orarie che andranno dalle ore 12 e 30 alle ore 13 e 30 e dalle ore 16 alle ore 20 avremo consumazioni gratuite di prodotti locali presso vari punti street food. Dunque almeno 10 ore di eventi in contemporanea in compagnia di uno street food – ha dichiarato Rosanna Raia, Assessore al Commercio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – a base di prodotti locali, musica, premi in buoni acquisto, animazioni canore itineranti e gli spazi di Somma saranno luogo di esposizione. Un evento con la città, per la città ma evento che attirerà l’attenzione di tante persone che arriveranno da fuori Somma Vesuviana. Ricordo che Somma è a circa 18 Km da Napoli ed è facilmente raggiungibile grazie all’autostrada collegata con la supestrada 268 ma anche grazie ai bus e alla linea ferroviaria della Circumvesuviana. Da Napoli o da Sarno, partono treni ogni 30 – 40 minuti. Somma Vesuviana è servita da tre stazioni ferroviarie come Villa Augustea, Somma Vesuviana centro e Rione Trieste. Oltre ai treni da Napoli ci sono anche collegamenti bus sempre della Circumvesuviana. Il nostro appello è di venire nel nostro paese, ricco anche di monumenti e di grande ristorazione, a 18 km da Napoli, a circa 30 minuti da Pompei e a 60 minuti dalla Costiera Amalfitana”.