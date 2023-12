L’8 dicembre accensione dell’albero a Sant’Agnello. Madrina Manuela Zero

La programmazione natalizia del Comune di Sant’Agnello partirà l’8 dicembre, con l’accensione dell’albero, secondo l’antica tradizione del giorno dell’Immacolata. Insieme alle famiglie e ai bambini, venerdì alle 18:00 Piazza Matteotti e l’intero paese si vestiranno a festa per inaugurare gli eventi in calendario fino all’Epifania tra musica, enogastronomia, arte e intrattenimento. Madrina della serata sarà Manuela Zero, attrice e showgirl cresciuta a Sant’Agnello. Il concerto di Carlo Faiello, cantautore e musicologo partenopeo, farà da colonna sonora all’evento dove sarà possibile anche degustare dolci natalizi in collaborazione con CNA Campania Nord.

«Con il programma “ViviAmo il Natale” siamo pronti a celebrare le nostre tradizioni, impegnandoci a coinvolgere, in questo progetto, tutto il territorio comunale – dichiara l’Assessore al Turismo, Marcello Aversa – Accompagnati da associazioni, musicisti, maestri artigiani e dalla direzione artistica di Assunta Vanacore, storica dell’arte, conosceremo più a fondo il nostro paese e respireremo, come comunità, i valori che ci rendono umani: famiglia, condivisione, solidarietà».

Nell’ambito dell’iniziativa “Note in Arte”, il cartellone d’eventi toccherà luoghi d’interesse del paese e di volta in volta, prima dell’esibizione musicale, esperti del settore illustreranno ai presenti le opere e le bellezze nascoste. «È un’opportunità per osservare la quotidianità sotto una luce diversa, con occhi sempre nuovi – commenta il Sindaco Antonino Coppola – Siamo felici di accogliervi a Sant’Agnello e di augurarvi buone feste attraverso luoghi, suoni, talenti, riscoperte e tradizioni che fanno bene».

Tra gli appuntamenti anche eventi dedicati alle famiglie, attività creative e ludiche per bambini, performance acrobatiche a tema natalizio, mostre di presepi, concerti, rappresentazioni teatrali e degustazioni di dolciumi tipici del periodo.