L’8 dicembre Prima ‘Sagra del Ragù’ a Napoli. Piazzetta del ‘Grande Archivio’ cibo e tammorre

Venerdì 8 dicembre si terrà la prima edizione della ‘Sagra del Ragù’, al centro storico di Napoli, organizzata dalla Locanda ‘il Seggio del Popolo’, a Piazzetta del Grande Archivio dalle ore 14 alle ore 19. Prima però si terrà il Premio ‘Vivi Napoli’ dalle 12 alle 14, che sarà consegnato a chi si è distinto nel tempo ‘in difesa della napoletanità’.

“L’iniziativa della Sagra del Ragú è un laboratorio vero, ossia quello di trasformare il turismo in una esperienza napoletana, far rivivere i nostri culti e far vivere in modo tradizionale la città prima agli stessi napoletani e poi ai ‘forastieri’ – dichiara Gigi Lista, blogger e proprietario della locanda ‘Il Seggio del Popolo’ -.

Faremo una premiazione dalle 12 alle 14 per chi si è distinto per il grande senso di napoletanità e per la difesa della nostra cultura. Dopo ci sarà una festa che dura fino alle 19 prima che cominci la partita del Napoli. Balli, maschere, festa, musica, la sagra che avrà come media partner, l’Identitario, ci sarà anche un tour di Boundless, l’agenzia di gestione turistica per fare conoscere le arti napoletane, per poi finire arrivare al cuore della sagra con il suo protagonista il ragù, insieme al vino ‘Ciglio del Gatto’.

Insomma, contro i ‘panini di plastica’ a 3 euro, c’è un fiume in piena di napoletanità che darà ufficialmente l’avvio, come si faceva un tempo, nel giorno dell’Immacolata nostra grande Protettrice, l’8 dicembre, alle festività natalizie. Ci sarà cibo e vino a volontà, l’evento è aperto a tutti”.

Saranno quindi premiati alle 12: il maestro Vincenzo Capuano presidente dell’Associazione Botteghe di San Gregorio Armeno, Antonio Lucidi de L’Altra Napoli Onlus, Edoardo Vitale di Sud e Civiltà, lo scrittore Francesco Amodeo, Silvana Reale Influencer di ‘Napoli Reale’, l’Influencer Amedeo Palumbo ed infine Antonio Esposito di Largo Maradona. Introdurrà: Vincenzo Capozzoli di Boundless Housing.