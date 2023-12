Porto di Napoli: allarme bomba su nave in partenza per Cagliari. Passeggeri evacuati, artificieri in azione

Una nave della Grimaldi Lines che avrebbe dovuto salpare alle ore 19 per Cagliari dal porto di Napoli è tuttora bloccata a causa di un allarme bomba. L’allarme è scattato dopo una telefonata effettuata da una cabina telefonica giunta ai vigili del fuoco. Dall’altra parte un uomo che avrebbe riferito di aver sentito parlare delle persone che discutevano della presenza di una bomba sulla nave Europa Palace per Cagliari. Grimaldi Lines fa sapere che la situazione al momento è tranquilla, i passeggeri sono stati fatti scendere prontamente dalla nave, così come l’equipaggio, mentre è al lavoro l’unità cinofila della Polizia.

La nave intanto è stata sequestrata dalla Polizia che ha proceduto in collaborazione con la Guardia Costiera a mettere in sicurezza la zona che è stata transennata. Un pacco sospetto sarebbe stato rinvenuto, secondo le prime ricostruzioni, nel cunicolo del garage della nave, grazie all’intervento di un cane delle unità cinofile.

L’intero equipaggio ha confermato di non avere nulla a che fare con il pacco, quindi è possibile che sia arrivato dall’esterno. Ora si andrà avanti con una procedura apposita per questo tipo di emergenze con gli artificieri sul posto. Bisognerà inoltre organizzare anche un piano per i passeggeri che sarebbero dovuti partire.